Putin\'den Terör Eylemlerine Karşı Sert Mesaj

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RUSYA Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın terör eylemlerinin her türlüsüne karşı olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi'ndeki 'Genişletilmiş BRICS+' toplantısında konuştu.

Putin, Orta Doğu'daki durumla ilgili değerlendirmesinde Rusya'nın terör eylemlerinin her türlüsüne karşı çıktığını belirtti. Orta Doğu'daki durumun kötüleştiğini ifade eden Putin, "Filistin halkına karşı tarihi adaletsizliğin düzeltilmesi, Orta Doğu'da barışı garanti edebilir. Bu sorun çözülene kadar, şiddetin kısır döngüsü kırılmayacaktır" dedi.

Rusya Devlet Başkanı, çok kutuplu dünyaya geçişin 'hakimiyet kurma mantığıyla düşünmeye ve hareket etmeye alışan' güçleri durduracağını kaydederek, Batılı ülkeler tarafından kullanılan 'sağlıksız metotların', istikrarı baltaladığını, bunun sonucunda bölgesel ve küresel stratejik istikrarın bozulduğunu, eşit ve bölünmez güvenlik ilkelerinin ihlal edildiğini, uluslararası ve ulusal iç çekişmelerin arttığını dile getirdi.

Gazze Şeridi'nde çoğu sivil 40 binden fazla insanın öldüğünü aktaran Putin, "Gazze'de geçen yıl başlayan çatışmalar şimdi Lübnan'a sıçradı ve bölgedeki diğer ülkeler de etkileniyor. İran ile İsrail arasındaki çatışma seviyesi de hızlı bir artış gösterdi. Bütün bunlar bir zincirleme reaksiyona benziyor ve tüm Orta Doğu'yu tam ölçekli bir savaşın eşiğine getiriyor" diye konuştu.

Putin, Avrasya'da eşit ve bölünmez güvenlik sistemi kurulmasını önererek, "Burada söz konusu olan, hakiki istikrarın garanti altına alınması ve Avrasya'daki tüm ülke ve halkların barışçıl kalkınması için gereken koşulların oluşturulmasıdır" ifadelerini kullandı.

Bir sonraki küresel ekonomik yükselişin küresel çoğunluk ülkelerinde yaşanacağını belirten Putin, bu nedenle BRICS bünyesinde üye ülkelerin ekonomilerindeki potansiyeli açığa çıkaracak bir platform kurma fikrini tartışmanın zamanının geldiğinin altını çizdi.