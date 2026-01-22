Putin'den Trump'ın ''Barış Kurulu'' girişimine 1 milyar dolarlık teklif - Son Dakika
Dünya

Putin'den Trump'ın ''Barış Kurulu'' girişimine 1 milyar dolarlık teklif

22.01.2026 00:00
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın önerdiği ''Barış Kurulu''na Rusya'nın mali katkı sağlamaya hazır olduğunu belirterek, daimi üyelik için öngörülen 1 milyar dolarlık ödemenin ABD'de dondurulmuş Rus varlıklarından karşılanmasını teklif etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın gündeme getirdiği "Barış Kurulu" girişimine Moskova'nın katkı sunmaya hazır olduğunu açıkladı. Putin, daimi üyelik için gerekli olan 1 milyar dolarlık katkının, ABD'de dondurulan Rus varlıklarından karşılanabileceğini söyledi.

GÜVENLİK KONSEYİ TOPLANTISINDA DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Russia Today'in haberine göre Putin, Çarşamba günü Rusya Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Moskova'nın henüz kurulun çalışmalarına katılıp katılmama kararı vermeden önce bile finansal katkı sağlayabileceğini söyledi. Rus lider, "Rusya, şu aşamada bile bu yapıya 1 milyar dolar sağlayabilir" ifadelerini kullandı.

DONDURULMUŞ RUS VARLIKLARI ŞARTI

Putin, söz konusu meblağın, "önceki ABD yönetimi tarafından dondurulan Rus varlıklarından" alınabileceğini belirtti ve Moskova'nın, uluslararası istikrarı güçlendirmeyi hedefleyen her türlü girişimi desteklemeyi sürdüreceğini vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı , "ABD Başkanı'na teklifinden dolayı teşekkür ederim. Uluslararası istikrarın güçlendirilmesine yönelik her türlü girişimi her zaman destekledik ve desteklemeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığına Barış Kurulu ile ilgili iletilen belgeleri inceleme ve Rusya'nın stratejik ortaklarıyla bu konuyu istişare etme talimatı verildiğini aktaran Putin, bundan sonra Trump'ın teklifine yanıt verebileceklerini söyledi.

GAZZE İÇİN ULUSLARARASI GEÇİŞ MEKANİZMASI

Trump'ın önerdiği "Barış Kurulu" girişimi, İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkesin ardından Gazze'de geçiş dönemini yönetmek amacıyla uluslararası bir konsey kurulmasını öngörüyor. Bu yapının, finansman, güvenlik ve siyasi koordinasyonu üstlenmesi ve Filistinli teknokrat bir yönetimle birlikte çalışması planlanıyor. Trump, bu fikri geçtiğimiz yıl ABD'nin arabuluculuğunda sağlanan ateşkesin ardından gündeme getirmişti.

"FİLİSTİN HALKIYLA ÖZEL İLİŞKİLER" VURGUSU

Putin, konuşmasında Rusya'nın Filistin halkıyla sahip olduğu özel ilişkilere dikkat çekerek, bu durumun Barış Kurulu'na olası katkının gerekçelerinden biri olduğunu ifade etti.

Trump'ın Barış Kurulu için düzinelerce ülkeyi davet ettiği belirtilirken, Macaristan, Fas, Vietnam, Kazakistan ve Arjantin daveti kabul eden ülkeler arasında yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılacağını açıkladı.

ÇİN DAVETİ DOĞRULADI

Salı günü Çin de söz konusu girişime davet edildiğini doğruladı. Ancak Pekin yönetimi, kurulda yer alıp almayacağına ilişkin henüz resmi bir karar açıklamadı.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov da, Moskova'nın teklife ilişkin ayrıntıları incelediğini ve "tüm nüansların netleştirilmesi" için Washington ile temas halinde olduklarını açıklamıştı.

Uluslararası İlişkiler, Vladimir Putin, Donald Trump, Politika, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
