Putin'den Ukrayna'ya kritik mesaj! İlişkilerin normale dönmesi için 4 şart koştu - Son Dakika
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Putin'den Ukrayna'ya kritik mesaj! İlişkilerin normale dönmesi için 4 şart koştu

23.02.2022 00:41

Putin, Moskova-Kiev kriziyle ilgili açıklamalar yaptı. Ukrayna'yla ilişkilerin normale dönmesi için 4 madde sayan Putin, "Birincisi, Sivastopol ve Kırım'da yaşayan insanların iradesini tanımak. İkincisi, Ukrayna'nın NATO'ya girmemesi. Üçüncüsü ki güncelliğini artık kaybetti, Donbas sorununun barışçıl müzakerelerle çözülmesi. En önemlisi ise dördüncüsü, Ukrayna'nın askerden arındırılmasıdır." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gazetecilere Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki sözde yönetimleri tanıması, Rus ordusunun yurt dışında görev almasına ilişkin kararın onaylanması ve Ukrayna ile ilişkiler hususunda açıklamalarda bulundu.

KİEV İLE İLİŞKİLERİN İYİLEŞMESİ İÇİN 4 ŞART

Moskova ile Kiev arasındaki ilişkilerin iyileşmesine dair bir soruyu cevaplayan Putin, bu konuyu defalarca Batılı ortaklarla görüştüklerini anımsattı. Kiev yönetimiyle sorunların çözümü için Ukrayna'nın NATO'ya girmek yerine tarafsız statüyü benimsemesi ve Kırım'ın ilhakını tanımasını isteyen Putin, şunları dile getirdi:

"Birincisi, herkesin yapması gereken şey, Sivastopol ve Kırım'da yaşayan insanların iradesini tanımaktır. İkincisi, Ukrayna'nın NATO'ya alınmasına kesinlikle itiraz ediyoruz, çünkü bu bizim için bir tehdit oluşturuyor. Bu soruna en iyi çözüm Kiev yetkililerinin NATO'ya katılmayı reddetmeleri ve tarafsızlık fikrini hayata geçirmeleridir. Üçüncüsü ki güncelliğini artık kaybetti, Donbas sorununun barışçıl müzakerelerle çözülmesi ve Minsk Anlaşmalarının uygulanması ile gerekliliği. En önemlisi ise dördüncüsü, sözde ortaklarımız mevcut Kiev makamlarına modern silahlar sevk ederse, yukarıda söylenen her şey bir saniyede tersine çevrilebilir. Bu nedenle en önemli nokta Ukrayna'nın askerden arındırılmasıdır."

"UKRAYNA İÇİN ÇÖZÜLEMEZ PROBLEM DEĞİL"

Ukrayna'nın nükleer yeterlilikte tek eksiği uranyum zenginleştirme Sovyet zamanlarından beri, Ukrayna'nın oldukça geniş nükleer yeterliliklere sahip olduğunu hatırlatan Putin, bu ülkede sadece uranyum zenginleştirme sistemlerinin eksik olduğuna dikkati çekti. Putin, "Ancak bu bir teknoloji meselesi, Ukrayna için bu çözülemez bir problem değil, oldukça basit bir şekilde çözülür." dedi.

Ayrıca Putin, Ukrayna'da taktik nükleer silahların görünmesinin bile Rusya için stratejik bir tehdit anlamına geleceğini ifade etti.

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Rusya Devlet Başkanı Putin, Kiev yönetimiyle sorunların çözümü için Ukrayna'nın NATO'ya girmek yerine tarafsız statüyü benimsemesi ve Kırım'ın... Rusya Devlet Başkanı Putin, Kiev yönetimiyle sorunların çözümü için Ukrayna'nın NATO'ya girmek yerine tarafsız statüyü benimsemesi ve Kırım'ın... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'Kiev yönetimi Kırım halkının iradesini kabul etmeli' dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'Kiev yönetimi Kırım halkının iradesini kabul etmeli' dedi.

Vladimir Putin, Ukrayna, Kırım, Kiev, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Putin'den Ukrayna'ya kritik mesaj! İlişkilerin normale dönmesi için 4 şart koştu - Son Dakika


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