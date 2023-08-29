Putin, G20 Zirvesi\'ne katılmayacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yle yaptığı telefon görüşmesinde G20 Zirvesi'ne katılmayacağını söyledi.

Hindistan bu yıl 9-10 Eylül tarihlerinde başkent Delhi'de düzenlenen zirveye ev sahipliği yapacak.

Putin, zirveye kendisi yerine Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un katılacağını açıkladı.

Hindistan'dan yapılan açıklamada, iki liderin ayrıca "karşılıklı kaygı uyandıran birçok bölgesel ve küresel meseleyi" görüştüğü belirtildi.

Hindistan halen G20 Dönem Başkanı. Bu görevi üyeler dönüşümlü yürütüyor.

ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın da aralarında bulunduğu dünya liderlerinin katılacağı Delhi'deki zirvede Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin de ele alınması bekleniyor.

Putin geçen hafta Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen BRICS ( Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) Zirvesi'ne, Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) tarafından tutuklanma ihtimaline karşı video bağlantısıyla katılmıştı.

ICC, Putin'i Ukrayna'da savaş suçları işlemekle suçlamış ve hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı.

Hindistan'dan dün yapılan açıklamada, Modi'nin "Rusya'nın kararını anladığını" ifade ettiği ve G20 başkanlığını sürdürürken Delhi'nin girişimlerini desteklediği için Putin'e teşekkür ettiği belirtildi.

Rusya'dan yapılan açıklamada ise iki ülke, 1 Ocak'ta başlayacak Rusya'nın BRICS başkanlığı bağlamında yakın işbirliği yapma konusunda anlaştı. Ayrıca, özel ayrıcalıklı stratejik ortaklık ruhuyla giderek gelişen Rusya-Hindistan ilişkilerinin güncel sorunlarına da değinildi" ifadeleri yer aldı.

G20 ülkeleri

G20 grubu 1999'da Asya'daki ekonomik krizin ardından, maliye bakanları ve merkez bankası yöneticilerinin küresel ekonomi ve finans sorunlarını tartışmak amacıyla kuruldu.

2007'deki finansal krizi takiben 2008'den itibaren G20 zirveleri devlet başkanları düzeyinde yapılmaya başlandı.

Dünya nüfusunu yaklaşık üçte ikisini barındıran G20 ülkeleri, küresel üretimin yüzde 85'ini, küresel ticaretin ise yüzde 75'ini oluşturuyor.

G20, 19 ülke ile Avrupa Birliği'nden oluşuyor: