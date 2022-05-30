"Putin'in 3 yıl ömrü kaldı" iddialarına Lavrov'dan yanıt: Mantıklı insanların hastalık, halsizlik belirtileri görebileceğini sanmıyorum - Son Dakika
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"Putin'in 3 yıl ömrü kaldı" iddialarına Lavrov'dan yanıt: Mantıklı insanların hastalık, halsizlik belirtileri görebileceğini sanmıyorum

30.05.2022 14:05

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Batı medyası yayınladığı fotoğraflarla doktorların Putin'e en fazla 3 yıl ömür biçtiğini ileri sürdü. Söz konusu iddialara yanıt Dışişleri Bakanı Lavrov'dan geldi. Putin'in hasta olduğuna dair tartışmalara noktayı koyan Lavrov, "Mantıklı insanların bu adamda hastalık ya da halsizlik belirtileri görebileceğini sanmıyorum" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fransız TF1 kanalına verdiği demeçte, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sağlık durumuna ilişkin söylentilerle ilgili açıklamalarda bulundu.

PUTİN İÇİN 3 YIL ÖMÜR BİÇİLDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Putin'in ciddi sağlık sorunları yaşadığı, parkinson ya da kanser olduğu yönündeki iddialar uzun süredir uluslararası basında gündeme geliyor. İngiliz basını, doktorların Putin'e en fazla 3 yıl ömür biçtiğini öne sürmüştü.

"MANTIKLI İNSANLARIN HASTALIK BELİRTİLERİ GÖREBİLECEĞİNİ SANMIYORUM"

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, TF1 muhabirinin Putin'in sağlık durumuna ilişkin sorusu üzerine, "Kendisini ekranlardan gözlemleyebilir, performansını duyabilirsiniz. Mantıklı insanların bu adamda hastalık ya da halsizlik belirtileri görebileceğini sanmıyorum" dedi. Lavrov, ekimde 70 yaşına girecek olan Putin'in her gün kamuoyunun karşısına çıktığını ifade etti.

Kremlin, Putin'in hasta olduğuna ilişkin iddiaları yalanladı: Kendisini ekranlardan gözlemleyebilir, performansını duyabilirsiniz
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov.

"DONETSK VE LUHANSK'TA KAZANMAK ÖNCELİĞİMİZ"

Savaşla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Bakan Lavrov, "Rusya Federasyonu tarafından bağımsız devletler olarak tanınan Donetsk ve Luhansk'ta kazanmak, koşulsuz önceliğimiz" diye konuştu. Lavrov, Ukrayna'nın geri kalan bölgelerine hitaben, "Özünde Rus karşıtı olan neo-Nazi rejimi altında yaşamaya dönmekten mutlu olup olmamak onlara kalmış" ifadelerini kullandı.

"ASKERLERİMİZ SİVİL ALTYAPIYA ZARAR VERMEMEK İÇİN KATI EMİRLER ALTINDA"

Ukrayna şehirlerindeki insani yıkımla ilgili soru üzerine Lavrov, "Rus askerleri sivil altyapıya zarar vermemek konusunda katı emirler altındadır" dedi.

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