Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimi yükselten suikastın arkasındaki isim! Temmuzda ülkeye girmiş - Son Dakika
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Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimi yükselten suikastın arkasındaki isim! Temmuzda ülkeye girmiş

22.08.2022 17:53

Putin'in akıl hocası olarak tanınan siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina, içinde bulunduğu aracın infilak etmesi sonucu babasının gözleri önünde hayatını kaybetti. Savaşta adeta yeni bir cephe açan suikastla ilgili Rusya Federal Güvenlik Servisi, saldırının planının Ukrayna vatandaşı Natalya Vovk tarafından gerçekleştirildiğini paylaştı. 1979 doğumlu olan Voyk, 23 Temmuz'da Rusya'ya girip Dugina'nın yaşadığı evde daire kiraladı ve suikasttan sonra Estonya'ya sığındı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in akıl hocası olarak bilinen Rusya'nın en önemli siyaset uzmanlarından Alexander Dugin'in kızı Darya Dugina, 20 Ağustos tarihinde aracına bomba konularak babasının gözleri önünde öldürüldü. Olayla ilgili yapılan soruşturma sonucu araca patlayıcı cihaz yerleştirildiği ve araç seyir halindeyken patlatıldığı belirtildi. Öte yandan arabanın Aleksandr Dugin'e ait olduğu ifade edildi.

Rusya ve Ukrayna arasında yeni cephe açan kanlı suikastın arkasındaki isim! Haziranda ülkeye girmiş
Aleksandr Dugin

SUİKASTI RUSYA ULUSAL CUMHURİYET ORDUSU ÖRGÜTÜ ÜSTLENDİ

Saldırı sonrası tüm dikkatler Kiev'e çevrildi ancak Ukrayna tarafı suikastla bağlantısının bulunmadığını duyurdu. Olayla ilgili soruşturma sürerken Rusya Ulusal Cumhuriyet Ordusu örgütünden açıklama geldi. Yaptıkları açıklamada örgüt, "Rusya lideri Putin ve oligarklarının tahtan indirileceğini" savunan örgüt, Rusya lideri Putin ve çevresinin kendileri açısından meşru olmadığı ifade ederek, "Bizler, Rus aktivistler, askerler ve politikacılar, şimdi Ulusal Cumhuriyet Ordusu'nun partizanları ve savaşçıları, savaş çığırtkanlarını, soyguncuları ve Rusya halklarının zalimlerini yasadışı ilan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Rusya ve Ukrayna arasında yeni cephe açan kanlı suikastın arkasındaki isim! Haziranda ülkeye girmiş
Darya Dugina

FSB: CİNAYETİN ARKASINDAKİ KİŞİ NATALYA VOYK

Rusya Federal Güvenlik Servisi ise cinayetin detaylarına ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada "Suçun Ukrayna özel servisleri tarafından hazırlanıp işlendiği tespit edildi. Öldürme planı, 1979 doğumlu Ukrayna vatandaşı Natalya Vovk tarafından gerçekleştirildi. Vovk, 12 yaşındaki kızıyla 23 Temmuz'da Rusya'ya gelerek bilgi toplamak için Dugina'nın yaşadığı evde daire kiraladı" ifadelerine yer verildi.

Rusya ve Ukrayna arasında yeni cephe açan kanlı suikastın arkasındaki isim! Haziranda ülkeye girmiş
Natalya Vovk

SALDIRIDAN SONRA ESTONYA'YA KAÇTI

Vovk'un Dugina'yı arabayla takip ettiği belirtilen açıklamada, "Vovk, saldırıdan sonra kızıyla birlikte Rusya'nın Pskov bölgesi üzerinden Estonya'ya kaçtı. Vovk, Rusya'ya giriş yaparken Donetsk Halk Cumhuriyeti plakası, Moskova'da Kazakistan plakası, ülke çıkışında ise Ukrayna plakası kullandı" denildi.

Açıklamada, olayla ilgili belgelerin Rusya Soruşturma Komitesi'ne teslim edildiği aktarıldı.

Rusya ve Ukrayna arasında yeni cephe açan kanlı suikastın arkasındaki isim! Haziranda ülkeye girmiş
Natalya Vovk
Rusya ve Ukrayna arasında yeni cephe açan kanlı suikastın arkasındaki isim! Haziranda ülkeye girmiş
Natalya Vovk
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