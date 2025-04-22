Putin'in yıllardır gizlediği oğlu ilk kez görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Putin'in yıllardır gizlediği oğlu ilk kez görüntülendi

Putin\'in yıllardır gizlediği oğlu ilk kez görüntülendi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sevgilisi olduğu iddia edilen jimnastikçi Alina Kabaeva'dan olan oğlu ilk kez görüntülendi. Kremlin karşıtı haber sitesine göre, Putin'e olan benzerliği dikkat çeken 10 yaşındaki Ivan, "Rusya'nın muhtemelen en yalnız çocuğu" konumunda.

22.04.2025 17:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'da, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yıllardır kameralardan gizlediği 10 yaşındaki oğluna ait olduğu iddia edilen fotoğraflar yayınlandı.

Putin'in yıllardır gizlediği oğlu ilk kez görüntülendi

PUTİN'E OLAN BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Kremlin karşıtı bir haber sitesi tarafından yayınlanan fotoğraftaki çocuğun Putin'e olan benzerliği dikkat çekti. 72 yaşındaki Putin'in, 41 yaşındaki eski cimnastikçi Alina Kabayeva'yla olan birlikteliğinden doğduğu öne sürülen çocuğun ilk görüntüsü dünya basınında büyük ses getirdi.

Putin'in yıllardır gizlediği oğlu ilk kez görüntülendi

TÜM ZAMANINI ÖZEL ÖĞRETMENLER VE KORUMALARLA GEÇİRİYOR

Haberde, yıllardır herkesten uzak tutulan ve çok sıkı korunan çocuk için 'herhalde dünyanın en yalnız çocuğu' ifadeleri kullanıldı. Habere göre İvan isimli çocuk ve 4 yaşındaki kardeşi Vladimir, Putin'in herkesten gizlediği çocukları olarak neredeyse kimseyle iletişim kurmuyor. Çocuklar, tüm zamanlarını özel öğretmenlerle ve korumalarla geçiriyor.

Putin'in yıllardır gizlediği oğlu ilk kez görüntülendi
Vladimir Putin ve Alina Kabayeva

ÜLKE DIŞINDA YAŞIYORLAR

2013'te 30 yıllık eşi Ludmila'dan boşandığını duyuran Rus lider, bugüne kadar iki oğla sahip olduğu iddialarına ilişkin hiç konuşmadı. Özel hayatından bahsetmekten haz etmeyen Putin, bir röportajında, "Küçüklerimle masal filmi izlemeyi severim" demiş ve Rus basınında, Putin'in iki küçük oğlundan bahsettiği yönünde yorumlar yapılmıştı. Konuya ilişkin daha önce yayınlanan haberlerde Kabayeva ve iki oğlunun ülke dışında yaşadıkları ileri sürülmüştü.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

Vladimir Putin, Vladimir Putin, Alina Kabaeva, Politika, 3-sayfa, Kremlin, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Putin'in yıllardır gizlediği oğlu ilk kez görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sansar Salvo’ya 1 yıl 6 ay hapis isteniyor Sansar Salvo'ya 1 yıl 6 ay hapis isteniyor
Trump, Papa Francis’in ölümü nedeniyle ABD’de yas ilan etti Trump, Papa Francis'in ölümü nedeniyle ABD'de yas ilan etti
Papa Franciscus’un vasiyeti belli oldu Papa Franciscus'un vasiyeti belli oldu
Galatasaray, Torreira’nın sözleşmesini uzattı Galatasaray, Torreira'nın sözleşmesini uzattı
Eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt’a usulsüzlük soruşturmasında ev hapsi kararı Eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'a usulsüzlük soruşturmasında ev hapsi kararı
İsveç’te Nazi skandalı patlak verdi: Adolf Hitler’i andılar İsveç'te Nazi skandalı patlak verdi: Adolf Hitler'i andılar
İran’ın müzakeler için Trump’a bir şartı var: Anlaşmaya varmaya hazırız İran'ın müzakeler için Trump'a bir şartı var: Anlaşmaya varmaya hazırız
Ukrayna, İngiltere, Fransa ve ABD koşulsuz ateşkes için bir araya geliyor Ukrayna, İngiltere, Fransa ve ABD koşulsuz ateşkes için bir araya geliyor
Trump’ın FED Başkanı’na eleştirileri sonrası New York Borsası çakıldı Trump'ın FED Başkanı'na eleştirileri sonrası New York Borsası çakıldı
Fatih Terim Jorge Jesus’a boyun eğmedi Fatih Terim Jorge Jesus'a boyun eğmedi
Astım hastası kadını öldüresiye dövdüler: “Beni öldü zannedip kaçtılar“ Astım hastası kadını öldüresiye dövdüler: "Beni öldü zannedip kaçtılar"

17:26 Van’da katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı Van'da katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı
17:22 Elif Gül’ün evine yapılan baskında kapıyı açan Bilgehan Murat Miniç, CHP’den istifa etti Elif Gül'ün evine yapılan baskında kapıyı açan Bilgehan Murat Miniç, CHP'den istifa etti
16:50 Günlerdir aranan Gülçiçek, ailesine video gönderdi: Kaçmasam amcam beni oğluna isteyecekti Günlerdir aranan Gülçiçek, ailesine video gönderdi: Kaçmasam amcam beni oğluna isteyecekti
15:40 4,3 ile sallanan şehrimizde 3 günde 100’ün üzerinde deprem 4,3 ile sallanan şehrimizde 3 günde 100'ün üzerinde deprem
14:46 TBMM’deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu
08:49 Başına gelmeyen kalmadı Şakir Paşa Ailesi için karar verildi Başına gelmeyen kalmadı! Şakir Paşa Ailesi için karar verildi
08:39 Altın fiyatlarında ulaşılan son rakam çok konuşulacak Altın fiyatlarında ulaşılan son rakam çok konuşulacak
08:32 Eski TBMM Başkanvekilinin oğlu annesinin bu sorusunu duyunca silaha sarılmış Eski TBMM Başkanvekilinin oğlu annesinin bu sorusunu duyunca silaha sarılmış
08:26 Papa Francis’in ölümü sonrası 900 yıllık kehanet yeniden gündemde Papa Francis'in ölümü sonrası 900 yıllık kehanet yeniden gündemde
08:00 Yeni düzenleme Zincirleme trafik cezası geliyor Yeni düzenleme! Zincirleme trafik cezası geliyor
07:58 Putin bu cümleyi savaşın başından beri ilk kez sarf etti Putin bu cümleyi savaşın başından beri ilk kez sarf etti
07:41 Yapımcı Timur Savcı’dan ilk açıklama Aybüke Pusat’a TRT seçenek sundu Yapımcı Timur Savcı'dan ilk açıklama! Aybüke Pusat'a TRT seçenek sundu
04:29 Van’da 4 büyüklüğünde deprem Van'da 4 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2025 19:30:47. #7.12#
SON DAKİKA: Putin'in yıllardır gizlediği oğlu ilk kez görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement