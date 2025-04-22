Putin\'in yıllardır gizlediği oğlu ilk kez görüntülendi

Rusya'da, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yıllardır kameralardan gizlediği 10 yaşındaki oğluna ait olduğu iddia edilen fotoğraflar yayınlandı.

PUTİN'E OLAN BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Kremlin karşıtı bir haber sitesi tarafından yayınlanan fotoğraftaki çocuğun Putin'e olan benzerliği dikkat çekti. 72 yaşındaki Putin'in, 41 yaşındaki eski cimnastikçi Alina Kabayeva'yla olan birlikteliğinden doğduğu öne sürülen çocuğun ilk görüntüsü dünya basınında büyük ses getirdi.

TÜM ZAMANINI ÖZEL ÖĞRETMENLER VE KORUMALARLA GEÇİRİYOR

Haberde, yıllardır herkesten uzak tutulan ve çok sıkı korunan çocuk için 'herhalde dünyanın en yalnız çocuğu' ifadeleri kullanıldı. Habere göre İvan isimli çocuk ve 4 yaşındaki kardeşi Vladimir, Putin'in herkesten gizlediği çocukları olarak neredeyse kimseyle iletişim kurmuyor. Çocuklar, tüm zamanlarını özel öğretmenlerle ve korumalarla geçiriyor.

Vladimir Putin ve Alina Kabayeva

ÜLKE DIŞINDA YAŞIYORLAR

2013'te 30 yıllık eşi Ludmila'dan boşandığını duyuran Rus lider, bugüne kadar iki oğla sahip olduğu iddialarına ilişkin hiç konuşmadı. Özel hayatından bahsetmekten haz etmeyen Putin, bir röportajında, "Küçüklerimle masal filmi izlemeyi severim" demiş ve Rus basınında, Putin'in iki küçük oğlundan bahsettiği yönünde yorumlar yapılmıştı. Konuya ilişkin daha önce yayınlanan haberlerde Kabayeva ve iki oğlunun ülke dışında yaşadıkları ileri sürülmüştü.