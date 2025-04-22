Putin\'in yıllardır gizlediği oğlu ortaya çıktı

Rusya'da, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yıllardır kameralardan gizlediği 10 yaşındaki oğluna ait olduğu iddia edilen bir fotoğraf yayınlandı.
Kremlin karşıtı bir haber sitesi tarafından yayınlanan fotoğraftaki çocuğun Putin'e olan benzerliği dikkat çekti. 72 yaşındaki Putin'in, 41 yaşındaki eski cimnastikçi Alina Kabayeva'yla olan birlikteliğinden doğduğu öne sürülen çocuğun ilk görüntüsü dünya basınında büyük ses getirdi.
Haberde, yıllardır herkesten uzak tutulan ve çok sıkı korunan çocuk için 'herhalde dünyanın en yalnız çocuğu' ifadeleri kullanıldı. Habere göre İvan isimli çocuk ve 4 yaşındaki kardeşi Vladimir, Putin'in herkesten gizlediği çocukları olarak neredeyse kimseyle iletişim kurmuyor. Çocuklar, tüm zamanlarını özel öğretmenlerle ve korumalarla geçiriyor.
2013'te 30 yıllık eşi Ludmila'dan boşandığını duyuran Rus lider, bugüne kadar iki oğla sahip olduğu iddialarına ilişkin hiç konuşmadı. Özel hayatından bahsetmekten haz etmeyen Putin, bir röportajında, "Küçüklerimle masal filmi izlemeyi severim" demiş ve Rus basınında, Putin'in iki küçük oğlundan bahsettiği yönünde yorumlar yapılmıştı. Konuya ilişkin daha önce yayınlanan haberlerde ise Kabayeva ve iki oğlunun ülke dışında yaşadıkları ileri sürülmüştü.
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