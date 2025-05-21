Putin, Kursk Bölgesini Ziyaret Etti

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, tamamen geri alınan Kursk bölgesini ziyaret etti.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, bir kısmı yaklaşık 9 ay Ukrayna ordusunun kontrolünde kaldıktan sonra tamamen geri alınan Kursk bölgesini ziyaret ettiği bildirildi. Bölgede gönüllü kuruluşların temsilcileriyle bir araya gelen Putin, Kursk Bölgesi Vali Vekili Aleksandr Hinşteyn ile görüştü. Putin ayrıca, inşası süren Kursk Nükleer Güç Santrali-2'yi de gezdi.