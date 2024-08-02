Putin, MİT'in tarihi takas operasyonuyla Rusya'ya dönenleri havalimanında karşıladı - Son Dakika
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Dünya

Putin, MİT'in tarihi takas operasyonuyla Rusya'ya dönenleri havalimanında karşıladı

Putin, MİT\'in tarihi takas operasyonuyla Rusya\'ya dönenleri havalimanında karşıladı

MİT, ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonuna imza attı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ankara'daki tarihi takas operasyonuyla Rusya'ya dönenleri havalimanında karşıladı.

02.08.2024 00:42
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yönetiminde Ankara'da yapılan takas operasyonuyla Moskova'ya dönen kişileri havalimanında karşıladı.

Putin, başkent Moskova'daki Vnukovo Havalimanı'na gelerek burada takasla Rusya'ya iade edilen kişilerin uçaktan inmesini bekledi. Uçaktan inenlerin tek tek elini sıkan Putin, ardından takas edilen kişilerle kırmızı halı üzerinde havalimanı binasına girerek burada bir konuşma yaptı.

Putin, MİT'in tarihi takas operasyonuyla Rusya'ya dönenleri havalimanında karşıladı

DEVLET NİŞANI VERİLECEK

Rusya'ya verdikleri yemine sadık kaldıkları için teşekkür eden Putin, kendilerine devlet nişanı verileceğini söyledi. Putin'e burada Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Müdürü Aleksandr Bortnikov ve Rusya Dış İstihbarat Servisi (SRV) Başkanı Sergey Narışkin eşlik etti. Karşılamada Rusya Muhafız Alayı da hazır bulundu.

Putin, MİT'in tarihi takas operasyonuyla Rusya'ya dönenleri havalimanında karşıladı

NE OLMUŞTU?

MİT, bugün ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonuna imza atmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Putin, MİT'in tarihi takas operasyonuyla Rusya'ya dönenleri havalimanında karşıladı - Son Dakika

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