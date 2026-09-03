Putin: Ukrayna ile anlaşma şansı var, sorun taraflar arasında çözülmeli

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ile Ukrayna arasında anlaşma için şans olduğunu belirterek, "Sorun taraflar arasında çözülmeli" dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise geçtiğimiz günlerde yayınladığı videolu açıklamasında, Putin'in savaşı sürdürmek istediğini iddia etmişti. İki liderin birbiriyle çelişen açıklamaları soru işaretlerine neden oldu.

PUTİN: ÇÖZÜM İÇİN BİR ŞANS VAR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vladivostok kentinde düzenlenen 11'inci Doğu Ekonomi Forumu'na katıldı. Putin, forumda yaptığı konuşmada, ABD'nin, Ukrayna krizinin çözülmesinin ardından Rusya ile ilişkilere ağırlık vereceğini kaydederek, "Rusya ve Ukrayna'nın kendi aralarında anlaşmaya varması gerekiyor. ABD ve Çin dahil diğer ülkeler ise bu süreci desteklemeye hazır. Sorun, taraflar arasında çözülmeli. Meselenin çözümüne katkı sağlamaya çalışan herkese teşekkür ediyoruz. Peki, çözüm için bir şans var mı? Bence var. ABD ile temasların sürüyor. ABD ile tam formatlı ilişkilerin yeniden tesis edilmesinden yanayız" ifadelerini kullandı.

"FOBİLERİ YÜZÜNDEN VATANDAŞI HİZMETTEN MAHRUM BIRAKTILAR"

Rusya'da vurulan petrol rafinerilerinin onarılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini aktaran Putin, onarım çalışmalarının yüzde 10'luk kısmının kaldığını bildirdi.

Putin, Almanya'nın Leipzig-Halle Havalimanı'nda patlayıcı yüklü insansız hava aracı (İHA) bulunduğu gerekçesiyle Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğunu kapatma kararı aldığını hatırlatarak, "Almanya, fobileri nedeniyle Rus ve Alman vatandaşlarını, konsolosluk ile kültür hizmetlerine erişimden mahrum bıraktı. Berlin Büyükelçiliğimiz, vize, pasaport ve noter işlemleri konusunda görev üstlenecek" diye konuştu.

ZELENSKİ: PUTİN, DAHA FAZLA SAVAŞ İSTİYOR

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise 1 Eylül'de kendi sosya medya hesabından yayınladığı videolu açıklamasında, Putin'in savaşı sürdürmek istediğini iddia etmişti.

Zelenski, açıklamasının ilgili kısmında, "Şimdilik maalesef hem bizim hem de ortaklarımızın tüm istihbarat verileri ve Rusya'dan gelen tüm sinyaller, Rus liderin şahsen daha fazla savaş istediğini gösteriyor. Kendi toplumunun büyük çoğunluğu savaşın mevcut temas hattında durdurulmasına razı olsa bile" ifadelerini kullanmıştı.

İki liderin birbiriyle çelişen açıklamaları soru işaretlerine neden oldu.