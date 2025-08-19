Putin ve Trump Arasında Yapıcı Telefon Görüşmesi - Son Dakika
Dünya

Putin ve Trump Arasında Yapıcı Telefon Görüşmesi

Putin ve Trump Arasında Yapıcı Telefon Görüşmesi
19.08.2025 10:03
Putin, Trump ile yaptığı görüşmede Ukrayna krizi ve barış yollarını ele aldı.

KREMLİN Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında samimi ve yapıcı bir telefon görüşmesi gerçekleştirildiğini bildirdi.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve bazı Avrupalı liderler ile gerçekleştirdiği görüşmenin hemen ardından Putin ile yaklaşık 40 dakika süren bir telefon görüşmesi yaptığını kaydetti. Uşakov, görüşmenin Trump'ın inisiyatifiyle gerçekleştirildiğini vurgulayarak, Putin'in Alaska'da düzenlenen zirvedeki misafirperverliği ve iyi organizasyonu ile Ukrayna krizinin barışçıl çözümüne yönelik kaydedilen ilerleme nedeniyle Trump'a teşekkür ettiğini söyledi.

Trump'ın, Beyaz Saray'da Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle tamamlanan görüşmeler hakkında Putin'e bilgi verdiğini aktaran Uşakov, "Putin ile Trump, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında görüşmelerin devam etmesine desteklerini belirttiler. Her iki lider, doğrudan Rusya ve Ukrayna müzakere heyeti temsilcilerinin seviyesinin yükseltilmesi fikrini müzakere ettiler. Görüşme samimi ve oldukça yapıcı bir şekilde gerçekleşti" ifadesini kullandı.

Kaynak: DHA

Yuriy Uşakov, Dış Politika, Diplomasi, Politika, Ukrayna, Kremlin, Dünya

07:19
Beyaz Saray'daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi
Beyaz Saray'daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi
08:18
Ukrayna'dan ABD'ye 100 milyar dolarlık silah satın alımı anlaşması teklifi
Ukrayna'dan ABD'ye 100 milyar dolarlık silah satın alımı anlaşması teklifi
