Dünya

Putin, Zelenskiy ile Görüşmeye Hazır

Putin, Zelenskiy ile Görüşmeye Hazır
21.08.2025 14:50
Lavrov, Putin'in Zelenskiy ile görüşmeye hazır olduğunu açıkladı ve Ukrayna'nın çözüm isteksizliğinden bahsetti.

RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy ile görüşmeye hazır olduğunu belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Moskova'da bir araya geldi. Lavrov, Hint mevkidaşıyla düzenledikleri ortak basın toplantısında Ukrayna ile ilgili açıklamada bulundu. Moskova'nın 2022 yılında İstanbul'da yapılan müzakereler sırasında mutabık kalınan güvenlik garantileri ilkelerini desteklediğini vurgulayan Lavrov, Ukrayna'nın sürdürülebilir ve uzun vadeli çözüme ilgi duymadığını gösterdiğini bildirdi.

Lavrov, Alaska'daki Rusya-ABD zirvesinde, Ukrayna'daki çatışmanın çözümünün sınırlarını belirleme konusunda önemli ilerleme kaydedildiğini aktardı. Avrupa ile Ukrayna'nın tutumlarının ABD Başkanı Donald Trump'ın çözüme yönelik çabalarını baltalamaya yönelik olduğunu dile getiren Lavrov, Rusya ve ABD'nin liderlerin anlaştığı şekilde çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Lavrov, en üst düzeyde tartışılması gereken tüm hususların iyi bir şekilde hazırlanması halinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukraynalı mevkidaşı Volodimir Zelenskiy'le görüşmeye hazır olduğunu da ifade etti.

Kaynak: DHA

