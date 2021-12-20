Üye Girişi
Rai Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de ölü sayısı 375'e yükseldi - Son Dakika

Rai Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de ölü sayısı 375'e yükseldi

20.12.2021 16:28

Filipinler'in orta ve güneydoğu kesimlerini vuran Rai Tayfunu'nun yol açtığı afette ölenlerin sayısının 375'e yükseldi.780 bin kişinin etkilendiği afette ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Filipinler'de geçtiğimiz hafta başlayan ve 3 gün etkisini sürdüren şiddetli yağış, sel baskınları ve heyelanlara neden olan Rai Tayfun'unda hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi.

375 ÖLÜ, 56 KİŞİ KAYIP

Tayfunun neden olduğu sel, şiddetli fırtına, toprak kayması ve yıkımlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 375'e yükseldiğini aktaran yetkililer, kayıp 56 kişinin ise arandığını kaydetti. Polis yetkilileri, hızı saatte 195 kilometreyi bulan tayfun nedeniyle 500 kişinin yaralandığını belirtti. Yetkililer, can kayıplarının artmasından endişe ettiklerini ifade etti.

AFETTEN 780 BİN KİŞİ ETKİLENDİ

Tayfunun yol açtığı şiddetli yağış ve fırtına, birçok köyde ağaçların devrilmesine, su baskınlarına, evlerin ve yolların zarar görmesine neden oldu. Afetten yaklaşık 780 bin kişi etkilenirken, bunlardan 400 bini de güvenli bölgelere tahliye edildi.
Filipinler ordusu, acil yardım ve arama kurtarma çalışmalarına destek için bölgeye asker sevk etti.

Rai Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de ölü sayısı 375'e yükseldi

BÖLGEYE 40 MİLYON DOLAR YARDIM YAPILACAK

Bohol Valisi Arthur Yap, vilayet idari sınırları içerisindeki belediye başkanlarına, "acil yardım çalışmalarına destek olmaları ve halkın gıda, su gibi acil ihtiyaçlarını karşılamaları" talimatını vermişti. Bölgede incelemelerde bulunan Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, 40 milyon dolarlık yardım yapılacağını duyurmuştu. Ülkede, her yıl ortalama 20 fırtına ve tayfun gerçekleşiyor.

Rai Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de ölü sayısı 375'e yükseldi

2013'TEKİ TAYFUNDA 6 BİN KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Öte yandan "ülkeyi vuran en ölümcül tayfun" olarak bilinen Haiyan nedeniyle 2013'te 6 binden fazla kişi ölmüş ve büyük yıkım yaşanmıştı.

Rai Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de ölü sayısı 375'e yükseldi

Filipinler, Güneydoğu, Fırtına, Polis, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Rai Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de ölü sayısı 375'e yükseldi - Son Dakika Dünya


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
17:18 Yastık altında bulduğu kağıt sayesinde dolar zengini oldu
17:12 Son Dakika: Tüm ücretlilerin asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak
17:08 Şampiyonluk oranlarında tarihi değişim
16:58 Rai Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de ölenlerin sayısı 375'e yükseldi
16:56 Omicron, Davos'u vurdu! Toplantılar yaz aylarında yapılacak
16:48 Son dakika! Akaryakıta üçlü zam! Benzin ve motorin 12 lirayı aştı, oto gaz ise 10 liraya dayandı
16:30 Yaşamını yitiren Sezai Aydın'ın başarılı seslendirmeleri
16:21 Brezilya'da inek, çift başlı buzağı doğurdu
16:11 Son Dakika: Borsa'da günlük düşüş yüzde 5'e yükseldi, BIST 100 endeksinde işlemlere ara verildi
16:09 Beşiktaş, yorumcu Kütahyalı'yı neden hedef aldı? İşte gündem olacak o skandal sözler
Polis karakoluna pompalı tüfekle girerek ateş açtı Polis karakoluna pompalı tüfekle girerek ateş açtı         
17:19
Son Dakika: Tüm ücretlilerin asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak Son Dakika: Tüm ücretlilerin asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak         
17:12
Beşiktaş, yorumcu Kütahyalı'yı neden hedef aldı? İşte gündem olacak o skandal sözler Beşiktaş, yorumcu Kütahyalı'yı neden hedef aldı? İşte gündem olacak o skandal sözler         
16:10
Sahte içkiden ölen 4 çocuk annesi kadının kocası o korkunç anları anlattı: Eşim çığlık çığlığa öldü Sahte içkiden ölen 4 çocuk annesi kadının kocası o korkunç anları anlattı: Eşim çığlık çığlığa öldü         
15:59
Son dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Euro 20 lirayı, altın bin lirayı aştı, dolar ise 18'e doğru gidiyor Son dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Euro 20 lirayı, altın bin lirayı aştı, dolar ise 18'e doğru gidiyor         
15:36
ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı         
15:20
Türk definecilerin çığlık çığlığa sevinci! 2 bin yıllık Roma villası bulundu Türk definecilerin çığlık çığlığa sevinci! 2 bin yıllık Roma villası bulundu         
12:58
ABD'li ünlü ekonomist Muhammed El-Erian: Türkiye acilen faiz artışına gitmeli ABD'li ünlü ekonomist Muhammed El-Erian: Türkiye acilen faiz artışına gitmeli         
12:53
Hande Sarıoğlu'ndan kameramana tokat atan Sarıkaya'ya sert tepki: Kanal, karaktersizliğin arkasında durdu Hande Sarıoğlu'ndan kameramana tokat atan Sarıkaya'ya sert tepki: Kanal, karaktersizliğin arkasında durdu         
10:55
Eski Fenerli Josef, Kadıköy taraftarını çıldırttı! Sosyal medyadan Mesut Özil'e olay gönderme Eski Fenerli Josef, Kadıköy taraftarını çıldırttı! Sosyal medyadan Mesut Özil'e olay gönderme         
10:50
Emekli adam, tarlasında kazı yaparken buldu! Defineyi gören koleksiyoner hayretler içinde kaldı Emekli adam, tarlasında kazı yaparken buldu! Defineyi gören koleksiyoner hayretler içinde kaldı         
10:48
11. kattan düşerek hayatını kaybeden oyuncu Ali Murat Altunmeşe'yle ilgili acı detay! Ailesini özlediği için o eve gitmiş 11. kattan düşerek hayatını kaybeden oyuncu Ali Murat Altunmeşe'yle ilgili acı detay! Ailesini özlediği için o eve gitmiş         
10:29
Kurbanlık koyunun ardından gitmiş, sonra cesedi bulunmuştu! Onur'un dosyasına takipsizlik kararı Kurbanlık koyunun ardından gitmiş, sonra cesedi bulunmuştu! Onur'un dosyasına takipsizlik kararı         
09:36
Önder Özen, bu sefer çok sinirlendi: Niye ödünüz patlıyor! Önder Özen, bu sefer çok sinirlendi: Niye ödünüz patlıyor!         
09:35
Sahte içkiden 13 ilde toplam 51 kişi yaşamını yitirdi Sahte içkiden 13 ilde toplam 51 kişi yaşamını yitirdi         
23:00
Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı         
22:58
Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim         
21:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2021 17:29:00. #1.13#
SON DAKİKA: Rai Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de ölü sayısı 375'e yükseldi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement