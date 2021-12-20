Rai Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de ölü sayısı 375'e yükseldi

Filipinler'de geçtiğimiz hafta başlayan ve 3 gün etkisini sürdüren şiddetli yağış, sel baskınları ve heyelanlara neden olan Rai Tayfun'unda hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi.

375 ÖLÜ, 56 KİŞİ KAYIP

Tayfunun neden olduğu sel, şiddetli fırtına, toprak kayması ve yıkımlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 375'e yükseldiğini aktaran yetkililer, kayıp 56 kişinin ise arandığını kaydetti. Polis yetkilileri, hızı saatte 195 kilometreyi bulan tayfun nedeniyle 500 kişinin yaralandığını belirtti. Yetkililer, can kayıplarının artmasından endişe ettiklerini ifade etti.

AFETTEN 780 BİN KİŞİ ETKİLENDİ

Tayfunun yol açtığı şiddetli yağış ve fırtına, birçok köyde ağaçların devrilmesine, su baskınlarına, evlerin ve yolların zarar görmesine neden oldu. Afetten yaklaşık 780 bin kişi etkilenirken, bunlardan 400 bini de güvenli bölgelere tahliye edildi.

Filipinler ordusu, acil yardım ve arama kurtarma çalışmalarına destek için bölgeye asker sevk etti.

BÖLGEYE 40 MİLYON DOLAR YARDIM YAPILACAK

Bohol Valisi Arthur Yap, vilayet idari sınırları içerisindeki belediye başkanlarına, "acil yardım çalışmalarına destek olmaları ve halkın gıda, su gibi acil ihtiyaçlarını karşılamaları" talimatını vermişti. Bölgede incelemelerde bulunan Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, 40 milyon dolarlık yardım yapılacağını duyurmuştu. Ülkede, her yıl ortalama 20 fırtına ve tayfun gerçekleşiyor.

2013'TEKİ TAYFUNDA 6 BİN KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Öte yandan "ülkeyi vuran en ölümcül tayfun" olarak bilinen Haiyan nedeniyle 2013'te 6 binden fazla kişi ölmüş ve büyük yıkım yaşanmıştı.