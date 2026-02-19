Ramazan ayının ilk gününde alçak saldırı! Ölü ve yaralılar var - Son Dakika
Ramazan ayının ilk gününde alçak saldırı! Ölü ve yaralılar var

Haberin Videosunu İzleyin
Ramazan ayının ilk gününde alçak saldırı! Ölü ve yaralılar var
19.02.2026 08:10  Güncelleme: 08:23
Ramazan ayının ilk gününde alçak saldırı! Ölü ve yaralılar var
Haber Videosu

İsrail'in Ramazan ayının ilk gününde Batı Şeria'da Mihmas beldesine düzenlediği saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı ve yüzlerce koyunun çalındığı bildirildi; Batı Şeria'daki gerginlik ve insani sorunlar derinleşiyor.

Filistin topraklarını işgal eden İsrail güçlerinin, Ramazan ayının ilk gününde işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeydoğusundaki Mihmas beldesine baskın düzenlediği açıklandı. Açıklamaya göre İsrailliler ateş açtı; 5 Filistinli yaralandı, Nasrullah Muhammed Cemal Ebu Siyam adlı bir kişi hayatını kaybetti.

SALDIRILAR VE ÇALINAN HAYVANLAR

Kudüs Valiliği'nden yapılan açıklamada, saldırı sırasında Filistinlilere ait 200 baş koyunun da çalındığı bildirildi. Olayın Ramazan ayının ilk günü yaşanması, bölgede gerginliği daha da artırdı.

Ramazan ayının ilk gününde alçak saldırı

BATI ŞERİA'DA GERİLİM ARTIYOR

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı operasyonların ardından Batı Şeria'daki ihlaller arttı. Saldırının yaşandığı bölgede hem öldürme hem gözaltı hem zorla yerinden etme gibi olayların devam ettiği belirtildi. Ayrıca Hebron kentinde çok sayıda Filistinlinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ramazan ayının ilk gününde alçak saldırı

İNSANİ SORUNLAR DERİNLEŞİYOR

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte gıda ve temel ihtiyaçlar konusunda ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Gazze'de çok sayıda kişi, Ramazan'a saldırıların gölgesinde girerken yardımların yetersiz kaldığını ifade ediyor. Bu durum, halkın iftar ve sahur için yardım kuruluşlarından destek almak zorunda kalmasına yol açtı.

Son Dakika Dünya Ramazan ayının ilk gününde alçak saldırı! Ölü ve yaralılar var - Son Dakika

SON DAKİKA: Ramazan ayının ilk gününde alçak saldırı! Ölü ve yaralılar var - Son Dakika
