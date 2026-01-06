Rodriguez\'den ilk kararname: ABD\'ye destek verenler tutuklanacak

ABD'nin 3 Ocak'ta Venezuela'ya yönelik askeri operasyonunun ardından geçici Devlet Başkanı olarak yemin eden Delcy Rodriguez, göreve başlar başlamaz dikkat çeken bir kararnameye imza attı. Dış karışıklık durumu başlığıyla yayımlanan ilk kararnamede, ABD'nin müdahalesini destekleyen ya da teşvik eden kişilerin ülke genelinde tutuklanarak yargılanması hükme bağlandı.

GÖREVE BAŞLAR BAŞLAMAZ İLK İMZA

Rodriguez, yemin töreni öncesinde onayladığı kararnameyle olağanüstü hal sürecini resmen başlattı. Kararname, ABD'nin Venezuela topraklarına yönelik silahlı saldırısını desteklediği tespit edilen kişilere karşı güvenlik güçlerine geniş yetkiler tanıyor.

POLİS TEŞKİLATINA GENİŞ YETKİ

Metinde, ulusal, eyalet ve belediye düzeyindeki tüm kolluk kuvvetlerine, ABD müdahalesini teşvik eden veya destekleyen kişileri derhal tespit etme, yakalama ve yargı mercilerine sevk etme talimatı verildi.

YEMİN TÖRENİNDE SERT MESAJLAR

Ulusal Meclis Başkanı ve kardeşi Jorge Rodriguez tarafından yemin ettirilen Delcy Rodriguez, törende yaptığı konuşmada ABD'yi sert ifadelerle eleştirdi. Maduro ve First Lady Cilia Flores'in kaçırıldığını savunan Rodriguez, yaşananları "gayrimeşru bir askeri saldırı" olarak nitelendirdi.

"HALKIM İÇİN BİR AN BİLE DURMAYACAĞIM"

Rodriguez, konuşmasında Venezuela halkının huzuru ve refahı için kesintisiz çalışacağına vurgu yaparak, "Bu zor günlerde ülkemizi birlikte ileriye taşıyacağız" dedi.

OHAL 90 GÜNLÜK

Olağanüstü hal kapsamında çıkarılan kararname 90 gün süreyle yürürlükte olacak. Yetkililer, ihtiyaç duyulması halinde bu sürenin bir 90 gün daha uzatılabileceğini açıkladı.

ANAYASAL YETKİ İLK KEZ KULLANILDI

Söz konusu kararname, 1999 Anayasası'nda yer alan ve devlet başkanına ulusun güvenliğini ciddi şekilde tehdit eden durumlarda olağanüstü yetkiler tanıyan hükmün ilk kez uygulanması olarak kayıtlara geçti.