Roket fırlatıcısı ile insanlara hava fişek atan Darth Vader kostümlü adam panik yaratttı - Son Dakika
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Dünya

Roket fırlatıcısı ile insanlara hava fişek atan Darth Vader kostümlü adam panik yaratttı

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Guy Fawkes Gecesi'nde Birmingham'da korkunç anlar yaşandı. Darth Vader kostümlü bir kişi, el yapımı roketatarla kalabalığa 50'ye yakın havai fişek atarak panik yarattı. İnsanlar can havliyle kaçarken, polis 17-19 yaş arası üç genci tutukladı. Olay, Edinburgh ve Manchester'da da yaşanan benzer saldırıların bir parçası oldu.

08.11.2024 11:32  Güncelleme: 11:40
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Guy Fawkes Gecesi'nde İngiltere'nin Birmingham kentinde korkunç anlar yaşandı. Darth Vader kostümlü bir saldırgan, el yapımı roketatar benzeri bir aletle şehir merkezinde rastgele havai fişek atarak vatandaşları dehşete düşürdü.

Olay yerinden görüntülerde, kapüşonlu saldırganın yaklaşık 50 adet havai fişeği kalabalığa doğru fırlattığı görülüyor. Çok sayıda vatandaş can havliyle kaçışırken, saldırgan elindeki aleti rastgele her yöne doğrulttu.

West Midlands Polisi olaya hızla müdahale etti. Yapılan operasyonlarda 17, 18 ve 19 yaşlarında üç genç tutuklandı. Polis sözcüsü, "Bu tür tehlikeli davranışlara asla müsamaha göstermeyeceğiz. Tüm görüntüleri inceliyoruz" açıklamasını yaptı.

Birmingham'daki saldırı, ülke genelinde yaşanan olayların sadece bir parçası. Edinburgh ve Manchester gibi büyük şehirlerde de benzer vakalar yaşandı. Edinburgh'da çeteler araçlara havai fişek atarken, Manchester'da gençler acil servis görevlilerine saldırdı.

Yerel sakinler her yıl tekrarlanan bu olaylardan endişeli. Bir görgü tanığı, "Havai fişek savaşları artık gelenek haline geldi. Birbirlerini geçmeye çalışıyorlar. Bu gidişle biri ciddi şekilde yaralanacak" dedi. Edinburgh milletvekili Ian Murray ise yaşananları "utanç verici ve kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Roket fırlatıcısı ile insanlara hava fişek atan Darth Vader kostümlü adam panik yaratttı
Roket fırlatıcısı ile insanlara hava fişek atan Darth Vader kostümlü adam panik yaratttı
Roket fırlatıcısı ile insanlara hava fişek atan Darth Vader kostümlü adam panik yaratttı
Roket fırlatıcısı ile insanlara hava fişek atan Darth Vader kostümlü adam panik yaratttı

Birleşik Krallık, 3-sayfa, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Dünya Roket fırlatıcısı ile insanlara hava fişek atan Darth Vader kostümlü adam panik yaratttı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Yunuss Bayern:
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SON DAKİKA: Roket fırlatıcısı ile insanlara hava fişek atan Darth Vader kostümlü adam panik yaratttı - Son Dakika
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