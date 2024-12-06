ROMANYA Anayasa Mahkemesi, 24 Kasım'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi ilk tur sonuçlarını iptal etti.
Mahkemeden yapılan yazılı açıklamada, ilk tur sonuçlarının iptali yönünde karar alındığı kaydedilerek, seçim sürecinin yeniden başlatılması istendi.
Açıklamada, cumhurbaşkanlığı seçimi için yeni bir planlama yapılması gerektiği de belirtildi.
Son Dakika › Dünya › Romanya Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin İlk Tur Sonuçlarını İptal Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?