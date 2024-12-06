Romanya Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin İlk Tur Sonuçlarını İptal Etti

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ROMANYA Anayasa Mahkemesi, 24 Kasım'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi ilk tur sonuçlarını iptal etti.

Mahkemeden yapılan yazılı açıklamada, ilk tur sonuçlarının iptali yönünde karar alındığı kaydedilerek, seçim sürecinin yeniden başlatılması istendi.

Açıklamada, cumhurbaşkanlığı seçimi için yeni bir planlama yapılması gerektiği de belirtildi.