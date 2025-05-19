Romanya'da Cumhurbaşkanlığı Seçimini Nicu?or Dan Kazandı

(ANKARA) – Romanya'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerini bağımsız ve Avrupa yanlısı aday olan Bükreş Belediye Başkanı Nicu?or Dan kazandı. Oyların yüzde 99,4'ünün sayımının tamamlandığı dün gece itibarıyla Dan, oyların yüzde 53,93'ünü alarak, yüzde 46,07 oranında oy alan rakibi Romanya'nın Birliği İttifakı (AUR) lideri George Simion'u geride bıraktı.

Çavuşesku rejiminin 1989 yılında yıkılmasından bu yana ülkenin beşinci cumhurbaşkanı olan Nicu?or Dan, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski gibi isimlerden de tebrik mesajları aldı.

Dan, seçim kampanyasında yolsuzlukla mücadele, bağımsız kurumların güçlendirilmesi ve Avrupa Birliği ile entegrasyon sürecinin hızlandırılması gibi vaatlerle öne çıkmıştı. Özellikle büyük şehirlerde yaşayan genç seçmenlerin ve kentli orta sınıfın desteğini alan Dan, seçmenlere yeni bir siyaset anlayışı sunma vaadinde bulunmuştu.

Sağcı aday Simion da Facebook hesabından paylaştığı videoda, "Rakibim Nicu?or Dan'ı tebrik ediyorum, bu seçimi kazandı. Bu, Rumen halkının iradesidir. Bana güvenen beş milyondan fazla Rumen vatandaşına teşekkür ediyorum" dedi.