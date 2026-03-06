Rona Sural: ABD ve İsrail, İran operasyonlarında ikinci aşamaya geçti

Haberler.com ekranlarında Melis Yaşar'ın sunduğu programda Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik yürüttüğü operasyonlara ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi. Her hafta Washington'dan canlı bağlantıyla programa katılan Sural, bölgedeki askeri hareketlilikten ABD kamuoyunun tepkisine kadar birçok başlıkta dikkat çeken bilgiler paylaştı.

"ABD VE İSRAİL İRAN KONUSUNDA İKİNCİ AŞAMAYA GEÇTİ"

Rona Doğan Sural, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik operasyonlarında yeni bir sürece girildiğini söyledi. "İsrail ile ABD ikinci aşamaya geçti" diyen Sural, ABD Savunma Bakanı'nın da daha ağır saldırılar yapılabileceğini açıkladığını belirtti. Sural, iki ülkenin İran'ın elindeki füze kapasitesini tamamen ortadan kaldırmayı hedeflediğini ifade etti.

"SAVAŞIN ABD'YE MALİYETİ GÜNLÜK 1 MİLYAR DOLAR"

ABD'nin yürüttüğü operasyonların mali boyutuna da değinen Sural, savaşın ekonomik yüküne dikkat çekti. Sural, "ABD'ye savaşın günlük maliyeti neredeyse 1 milyar dolar" diyerek operasyonların sadece askeri değil ekonomik açıdan da büyük bir yük oluşturduğunu söyledi.

"TRUMP DAHA ÖNCE OVAL OFİS'TE DİNİ LİDERLERLE BULUŞUYORDU"

ABD iç siyasetindeki gelişmelere de değinen Sural, Donald Trump'ın geçmişte Oval Ofis'te dini liderlerle sık sık bir araya geldiğini hatırlattı. Bu tür görüşmelerin özellikle Ortadoğu politikaları ve ABD'deki muhafazakâr seçmen tabanı açısından önemli bir sembolik anlam taşıdığını ifade etti.

"İRAN OPERASYONLARINA DESTEK YÜZDE 53"

ABD kamuoyundaki görüşlere ilişkin son anketleri de paylaşan Sural, İran'a yönelik operasyonların toplumda tartışılmaya devam ettiğini belirtti. Son yapılan anketlere göre operasyonların yüzde 53 oranında onay aldığını söyleyen Sural, ilk günlere kıyasla saldırılara verilen desteğin giderek azaldığını da sözlerine ekledi.