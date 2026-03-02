Rubio\'dan, 153 öğrencinin okul saldırısıyla ilgili skandal sözler

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, canlı yayında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İran'a yönelik saldırılarla ilgili konuşan Rubio, 153 çocuğunun hayatını kaybettiği kız ilkokuluna saldırıyla ilgili bir basın mensubunun sorusuna skandal bir yanıt verdi.

"SAVAŞ BAKANLIĞI'NIN OPERASYONUYDU"

Rubio, Bu Savaş Bakanlığı'nın operasyonuydu. Onlara sorun. Ancak biz ABD hiçbir zaman bir okulu bilerek hedef almaz." ifadelerini kullandı.

İRAN'DA İLKOKULA YAPILAN SALDIRI

İran devlet televizyonu, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki kız ilkokuluna saldırısında 153 öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.