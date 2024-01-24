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Rus askeri nakliye uçağı düştü, Ukraynalı savaş esirleri öldü - Son Dakika
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BBC

Rus askeri nakliye uçağı düştü, Ukraynalı savaş esirleri öldü

Rusya Savunma Bakanlığı, içinde Ukraynalı savaş esirlerinin bulunduğu Ilyushin-76 tipi askeri nakliye uçağının düştüğünü ve en az 65 Ukraynalı savaş esirinin öldüğünü açıkladı. Uçak, Rusya'nın Belgorod bölgesinde düştü ve bölge Rusya-Ukrayna sınırında yer almaktadır. Rusya'nın açıklamasına göre, uçakta altı mürettebat ve dokuz Rus bulunuyordu. Ukrayna ise uçağın kendi güçleri tarafından vurulduğunu iddia etti. BBC ise olayla ilgili farklı iddiaları doğrulayacak bağımsız kaynaklara sahip değildir.

Rus askeri nakliye uçağı düştü, Ukraynalı savaş esirleri öldü
24.01.2024 - 13:33,  Güncelleme: 13:45
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İçinde Ukraynalı savaş esirlerinin bulunduğu açıklanan Ilyushin-76 tipi bir Rus askeri nakliye uçağı bilinmeyen bir nedenle düştü. Rusya Savunma Bakanlığı, uçaktaki en az 65 Ukraynalı savaş esirinin öldüğünü açıkladı.

Uçağın Rusya'nın Belgorod bölgesinde düştüğü bildirildi. Bölge, Rusya-Ukrayna sınırında yer alıyor.

Rus Ria Novosti haber ajansı, uçakta altısı mürettebat toplam dokuz Rus olduğunu da aktardı. Ajans, Ukraynalı askerlerin Belgorod’a “esir takası” için götürüldüğünü öne sürdü.

Ukrayna yetkilileri ise uçağın kendi güçlerince vurulduğunu duyurdu.

Rusya’nın açıklamasının aksine Ukrayna, uçakta S-300 füze savunma sistemi bulunduğunu açıkladı.

BBC düşen uçağa ilişkin farklı iddiaları bağımsız kaynaklara doğrulatabilmiş değil.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı yetkililerinin, Pravda isimli yayın organında yer alan açıklamasında, düşen uçakta savaş esiri bulunduğuna ilişkin bir ifade yer almadı.

Ilyushin-76 tipi askeri nakliye uçağının düşüş anına ait bir video da paylaşıldı.

Sosyal medyada paylaşılan videoda, Belogorod’un 70 kilometre kuzey doğusundaki Yablonovo’ya düşen uçağın patlama anı görülüyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, kazadan haberleri olduğunu söyledi ancak detay vermedi.

Kaynak: BBC
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