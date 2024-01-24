Rus askeri nakliye uçağı düştü, Ukraynalı savaş esirleri öldü

İçinde Ukraynalı savaş esirlerinin bulunduğu açıklanan Ilyushin-76 tipi bir Rus askeri nakliye uçağı bilinmeyen bir nedenle düştü. Rusya Savunma Bakanlığı, uçaktaki en az 65 Ukraynalı savaş esirinin öldüğünü açıkladı.

Uçağın Rusya'nın Belgorod bölgesinde düştüğü bildirildi. Bölge, Rusya-Ukrayna sınırında yer alıyor.

Rus Ria Novosti haber ajansı, uçakta altısı mürettebat toplam dokuz Rus olduğunu da aktardı. Ajans, Ukraynalı askerlerin Belgorod’a “esir takası” için götürüldüğünü öne sürdü.

Ukrayna yetkilileri ise uçağın kendi güçlerince vurulduğunu duyurdu.

Rusya’nın açıklamasının aksine Ukrayna, uçakta S-300 füze savunma sistemi bulunduğunu açıkladı.

BBC düşen uçağa ilişkin farklı iddiaları bağımsız kaynaklara doğrulatabilmiş değil.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı yetkililerinin, Pravda isimli yayın organında yer alan açıklamasında, düşen uçakta savaş esiri bulunduğuna ilişkin bir ifade yer almadı.

Ilyushin-76 tipi askeri nakliye uçağının düşüş anına ait bir video da paylaşıldı.

Sosyal medyada paylaşılan videoda, Belogorod’un 70 kilometre kuzey doğusundaki Yablonovo’ya düşen uçağın patlama anı görülüyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, kazadan haberleri olduğunu söyledi ancak detay vermedi.