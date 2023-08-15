Rus askerleri Ukrayna'ya ait kuru yük gemisine baskın düzenledi - Son Dakika
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Rus askerleri Ukrayna'ya ait kuru yük gemisine baskın düzenledi

Son Güncelleme: 15.08.2023 17:26

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz Filosu'na ait bir geminin Ukrayna'ya ait kuru yük gemisini durdurarak baskın düzenlediği anları paylaştı. Görüntülerde Rus askerlerinin gemiye helikopterle iniş yaptığı ve denetimler gerçekleştirdiği görülüyor. Bakanlık, denetimin uluslararası gerekliliklere uygun şekilde yapıldığını belirtti.

Rus askerlerinin, Karadeniz'de Ukrayna'nın İzmail limanına sefer yapan kuru yük gemisi 'Sukru Okan'ı durdurarak gemiye baskın düzenlediği anlar saniye saniye kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz Filosu'ndan devriye gemisi Vasily Bykov'un Palau bandıralı 'Sukru Okan' adlı kuru yük gemisini durdurduğu ve Rus askerlerinin gemiye düzenlediği baskına ilişkin görüntüleri paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Görüntülerde Rus askerleri, dur ihtarına uymayan 'Sukra Okan' adlı kuru yük gemisine Ka-29 tipi helikopterle iniş yaptığı, belgeleri kontrol ettiği ve yasaklanmış malların olup olmadığını kontrol etmek için denetimler gerçekleştirdiği anlar gösterilmektedir? ifadelerine yer verildi.

'DENETİM, GEREKLİLİKLERE UYGUN YAPILDI'

Açıklamada, yapılan denetimin uluslararası gerekliliklere uygun icra edildiği ifade edilerek, 'Yürütülen denetim tedbirleri sırasında, denetim ekibinin çalışmaları profesyonel bir şekilde ve uluslararası belgelerin gerekliliklerine uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Sukru Okan gemisindeki denetim ekibinin çalışmalarının tamamlanmasının ardından bir doğrulama protokolü hazırlanmış ve gemi İzmail limanına doğru yolculuğuna devam etmiştir' denildi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Dünya Rus askerleri Ukrayna'ya ait kuru yük gemisine baskın düzenledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rus askerleri Ukrayna'ya ait kuru yük gemisine baskın düzenledi - Son Dakika
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