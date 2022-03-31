Rus birlikleri taktik değiştirdi: Savaş yerine uzun menzilli taarruz taktiğine geçti - Son Dakika

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Ukrayna Kara Kuvvetleri Genelkurmay Başkan Yardımcısı Oleksandr Gruzevich, bugün yaptığı açıklamada, Kiev çevresindeki Rus kuvvetlerinin saldırı kapasitelerini kaybettiğini ve taktik değiştirdiklerini söyledi.

ŞEHİRDEKİ ÇATIŞMALAR YERİNE UZUN MENZİLLİ SALDIRI

Reuters'ın haberine göre, Gruzevich, Rus kuvvetlerin, doğrudan savaş yerine uzun menzilli taarruz taktiğine geçmekte olduğunu açıkladı. Bu, Rus kuvvetlerinin, şehirdeki çatışmalar yerine uzun menzilli saldırılara yöneldiği anlamı da taşıyor. Gruzevich, "Düşman saldırı potansiyelini neredeyse tüketti, ancak Kiev çevresinde kalan kuvvetler azımsanabilecek bir sayıda değil" dedi.

AKŞAM SAATLERİNDE BAŞKENT KİEV'İ VURDULAR

Öte yandan, Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus askeri birliklerin Kiev ve Çernihiv yönlerinde planlı bir şekilde yeniden gruplandırıldığını açıklamasının ardından, Rus ordusu dün akşam saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev, Harkov ve Dnipro kentlerini vurdu.

STOLTENBERG DE AÇIKLAMA YAPTI

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de bugün yaptığı açıklamada, Rus askeri güçlerinin Ukrayna'dan çekilmek yerine, yeniden taktik düzene geçtiklerini belirtmişti. Konuyla ilgili bir açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "İstihbaratımıza göre, Rus birlikleri geri çekilmiyorlar, tam tersine yeniden pozisyon alıyorlar. Rusya, Donbas bölgesinde yeniden düzene geçmeye, yeniden ikmal ve takviye yapmaya çalışıyor" dedi.

"RUSYA UKRAYNA'NIN KABUL ETMEYECEĞİ TALEPLER İÇİN BASTIRIYOR"

Öte yandan, uzmanlar Rusya'nın geri çekildiğine ya da savaşın bitirilmesine yeşil ışık yaktığına dair bir ibare göremediklerini aktarırken, bunun bir taktik olduğunu iddia etti. Kremlin'e yakın bir kaynak, "Askeri operasyonun azaltılması ateşkes ya da Kiev etrafındaki askerlerin tamamen çekilmesi demek değil. Rusya halen Ukrayna'nın kabul etmeyeceği talepler için bastırıyor" ifadesini kullandı.