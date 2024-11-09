Rus devlet televizyonu, canlı yayında Melania Trump\'ın çıplak fotoğraflarını yayınladı

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Rus devlet televizyonu, Donald Trump'ın 2024 seçimlerini kazanmasını kutlarken, Melania Trump'ın 2000 yılında İngiliz GQ dergisi için çektirdiği çıplak fotoğrafları yayınlayarak tepki çekti.

Ülkenin en çok izlenen kanalı Russia-1'de yayınlanan "60 Minutes" programında sunucu Yevgeny Popov, eski first lady'nin Beyaz Saray'a dönüşe hazırlandığını söylerken, eşi ve ortak sunucu Olga Skabeeva ile birlikte ekranda Melania'nın fotoğraflarını gösterdi.

Sunucu, fotoğrafları detaylı bir şekilde anlatırken, "2000 yılında Melania böyle görünüyordu. Geleceğin first lady'si, özel bir uçağın yanında ve uçak içinde çekilmiş seksi fotoğraflarda görülüyor" ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar, 2016'da Trump'ın ilk başkanlık kampanyası sırasında da gündeme gelmişti. O dönem bir Super PAC, Ted Cruz'u desteklemek için bu fotoğrafları kullanarak dijital reklam kampanyası başlatmıştı.

Melania Trump, Eylül ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çıplak modellik çalışmalarını savunarak, "İnsan vücudunun güzelliğini takdir edemez miyiz artık? Tarih boyunca büyük sanatçılar insan bedenini yüceltti. Bedenlerimizi onurlandırmalı ve sanatı güçlü bir kendini ifade aracı olarak kullanma geleneğini kucaklamalıyız" demişti.

16 yaşında keşfedilen Melania, 1990'lar ve 2000'lerin başında Paris, Milan ve New York'ta modellik yapmış, 1998'de bir New York Moda Haftası partisinde Trump ile tanışmıştı.