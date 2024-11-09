Rus devlet televizyonu, canlı yayında Melania Trump'ın çıplak fotoğraflarını yayınladı - Son Dakika
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Rus devlet televizyonu, canlı yayında Melania Trump'ın çıplak fotoğraflarını yayınladı

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Rusya'nın en çok izlenen kanalı Russia-1'de yayınlanan '60 Minutes' programında, Donald Trump'ın 2024 seçimlerini kazanmasını kutlarken, eski first lady Melania Trump'ın 2000 yılında çektiği çıplak fotoğraflarını yayınladı. Sunucu Yevgeny Popov, Melania'nın Beyaz Saray'a dönüşe hazır olduğunu belirtirken, fotoğrafları ekranda gösterdi. Melania'nın bu fotoğrafları, 2016'da Trump'ın ilk başkanlık kampanyası sırasında da gündeme gelmişti.

09.11.2024 11:25  Güncelleme: 11:35
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Rus devlet televizyonu, Donald Trump'ın 2024 seçimlerini kazanmasını kutlarken, Melania Trump'ın 2000 yılında İngiliz GQ dergisi için çektirdiği çıplak fotoğrafları yayınlayarak tepki çekti.

Ülkenin en çok izlenen kanalı Russia-1'de yayınlanan "60 Minutes" programında sunucu Yevgeny Popov, eski first lady'nin Beyaz Saray'a dönüşe hazırlandığını söylerken, eşi ve ortak sunucu Olga Skabeeva ile birlikte ekranda Melania'nın fotoğraflarını gösterdi.

Rus devlet televizyonu, canlı yayında Melania Trump'ın çıplak fotoğraflarını yayınladı

Sunucu, fotoğrafları detaylı bir şekilde anlatırken, "2000 yılında Melania böyle görünüyordu. Geleceğin first lady'si, özel bir uçağın yanında ve uçak içinde çekilmiş seksi fotoğraflarda görülüyor" ifadelerini kullandı.

Rus devlet televizyonu, canlı yayında Melania Trump'ın çıplak fotoğraflarını yayınladı

Fotoğraflar, 2016'da Trump'ın ilk başkanlık kampanyası sırasında da gündeme gelmişti. O dönem bir Super PAC, Ted Cruz'u desteklemek için bu fotoğrafları kullanarak dijital reklam kampanyası başlatmıştı.

Rus devlet televizyonu, canlı yayında Melania Trump'ın çıplak fotoğraflarını yayınladı

Melania Trump, Eylül ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çıplak modellik çalışmalarını savunarak, "İnsan vücudunun güzelliğini takdir edemez miyiz artık? Tarih boyunca büyük sanatçılar insan bedenini yüceltti. Bedenlerimizi onurlandırmalı ve sanatı güçlü bir kendini ifade aracı olarak kullanma geleneğini kucaklamalıyız" demişti.

16 yaşında keşfedilen Melania, 1990'lar ve 2000'lerin başında Paris, Milan ve New York'ta modellik yapmış, 1998'de bir New York Moda Haftası partisinde Trump ile tanışmıştı.

Rus devlet televizyonu, canlı yayında Melania Trump'ın çıplak fotoğraflarını yayınladı
Rus devlet televizyonu, canlı yayında Melania Trump'ın çıplak fotoğraflarını yayınladı
Rus devlet televizyonu, canlı yayında Melania Trump\'ın çıplak fotoğraflarını yayınladı

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Son Dakika Dünya Rus devlet televizyonu, canlı yayında Melania Trump'ın çıplak fotoğraflarını yayınladı - Son Dakika

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