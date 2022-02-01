Rus lider Putin'den ABD'nin Ukrayna tehdidine cevap: Bir karar alacağız ama söylemeye hazır değilim

Rusya lideri Putin ve Macaristan Başbakanı Orban, Kremlin'de yaptıkları görüşme sonrasında düzenlenen basın toplantısında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"DİKKATLE İNCELİYORUZ"

ABD ve NATO'dan gelen yanıtların üzerinde çalışıldığını dile getiren Putin, "26 Ocak'ta ABD ve NATO'dan gelen yazılı yanıtı dikkatle inceliyoruz. Ancak Rusya'nın temel kaygılarının göz ardı edildiği şimdiden açık ve Sayın Başbakan'ı bu konuda bilgilendirdim" vurgusunu yaptı.

"BİR KARAR ALACAĞIZ"

ABD'nin Ukrayna ile ilgili tehditlerine de yanıt veren Putin, "Rusya'nın ana endişelerinin göz ardı edildiği görülüyor. Batı'nın güvenlik garantileriyle ilgili tekliflere yanıtında, Rusya açısından üç kilit unsuru göremiyoruz. NATO, ülkelerin seçme özgürlüğüne işaret ediyor ancak birinin güvenliğini, bir diğeri pahasına güçlendiremezsiniz. Kolay olmayacak ama bir karar alacağız. Bugün nasıl bir yanıt olacağını söylemeye hazır değilim." diye konuştu.

"BASİTÇE KANDIRILDIK"

Zamanında NATO'yu doğuya doğru ilerletmeme konusunda verilen sözü hatırlatan Putin, "Bilindiği üzere bize NATO bloğunun altyapısını bir karış dahi doğuya kaydırmama sözü verildi. Bunu herkes iyi biliyor. Bugün NATO'nun nerede olduğunu görüyoruz, Polonya'da, Romanya'da, Baltık ülkelerinde" dedi ve şöyle devam etti:

"Bir şey söylediler, farklı bir şey yaptılar. Bizde halk arasında dendiği gibi, atlatıldık, basitçe kandırıldık."