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Rus lider Putin'den ABD'nin Ukrayna tehdidine cevap: Bir karar alacağız ama söylemeye hazır değilim - Son Dakika

Rus lider Putin'den ABD'nin Ukrayna tehdidine cevap: Bir karar alacağız ama söylemeye hazır değilim

01.02.2022 21:37

Son zamanlarda yükselen Rusya-Ukrayna gerilimiyle ilgili haftalar sonra Rus lider Putin dikkat çeken bir açıklama yaptı. ABD'nin tehditlerine cevap veren Putin, "Rusya'nın ana endişelerinin göz ardı edildiği görülüyor. Kolay olmayacak ama bir karar alacağız. Bugün nasıl bir yanıt olacağını söylemeye hazır değilim." dedi.

Rusya lideri Putin ve Macaristan Başbakanı Orban, Kremlin'de yaptıkları görüşme sonrasında düzenlenen basın toplantısında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"DİKKATLE İNCELİYORUZ"

ABD ve NATO'dan gelen yanıtların üzerinde çalışıldığını dile getiren Putin, "26 Ocak'ta ABD ve NATO'dan gelen yazılı yanıtı dikkatle inceliyoruz. Ancak Rusya'nın temel kaygılarının göz ardı edildiği şimdiden açık ve Sayın Başbakan'ı bu konuda bilgilendirdim" vurgusunu yaptı.

"BİR KARAR ALACAĞIZ"

ABD'nin Ukrayna ile ilgili tehditlerine de yanıt veren Putin, "Rusya'nın ana endişelerinin göz ardı edildiği görülüyor. Batı'nın güvenlik garantileriyle ilgili tekliflere yanıtında, Rusya açısından üç kilit unsuru göremiyoruz. NATO, ülkelerin seçme özgürlüğüne işaret ediyor ancak birinin güvenliğini, bir diğeri pahasına güçlendiremezsiniz. Kolay olmayacak ama bir karar alacağız. Bugün nasıl bir yanıt olacağını söylemeye hazır değilim." diye konuştu.

"BASİTÇE KANDIRILDIK"

Zamanında NATO'yu doğuya doğru ilerletmeme konusunda verilen sözü hatırlatan Putin, "Bilindiği üzere bize NATO bloğunun altyapısını bir karış dahi doğuya kaydırmama sözü verildi. Bunu herkes iyi biliyor. Bugün NATO'nun nerede olduğunu görüyoruz, Polonya'da, Romanya'da, Baltık ülkelerinde" dedi ve şöyle devam etti:

"Bir şey söylediler, farklı bir şey yaptılar. Bizde halk arasında dendiği gibi, atlatıldık, basitçe kandırıldık."

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Son Dakika Dünya Rus lider Putin'den ABD'nin Ukrayna tehdidine cevap: Bir karar alacağız ama söylemeye hazır değilim - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Rus lider Putin'den ABD'nin Ukrayna tehdidine cevap: Bir karar alacağız ama söylemeye hazır değilim - Son Dakika
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