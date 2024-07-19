Rus mahkemesi ABD\'li gazeteci Evan Gershkovich\'i casusluk suçundan 16 yıl hapse mahkum etti

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Bir Rus mahkemesi, göstermelik olarak nitelendirilen bir davanın ardından ABD'li gazeteci Evan Gershkovich'i casusluktan suçlu buldu ve 16 yıl hapis cezasına çarptırdı. 32 yaşındaki Wall Street Journal muhabiri suçlamaları reddetti ve suçsuz olduğunu beyan etti.

Gershkovich, geçen Mart ayında Yekaterinburg'da haber yaparken tutuklandı ve Soğuk Savaş'tan bu yana Rusya'da casuslukla suçlanan ilk ABD'li gazeteci oldu. Moskova, Gershkovich'in CIA için gizli bilgiler topladığını iddia ediyor, ancak kendisi, gazetesi ve ABD Dışişleri Bakanlığı bu iddiayı reddediyor.

Yargılama kapalı kapılar ardında yapıldı. ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, Gershkovich'in yasa dışı bir eylemde bulunmadığını ve Rus yetkililerin suçlama için kanıt sunamadığını belirtti.

Davanın hızlı ilerlemesi, bir tutuklu takası umutlarını artırdı. Vladimir Putin, bir röportajda takas konusunda görüşmelerin devam ettiğini söyledi ve Gershkovich'in Almanya'da tutuklu bulunan bir Rus ile takas edilebileceğini ima etti.