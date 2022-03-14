Rus ordusu, hipersonik füzelerle gövde gösterisi yaptı! Yeni görüntüler paylaşıldı - Son Dakika
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Rus ordusu, hipersonik füzelerle gövde gösterisi yaptı! Yeni görüntüler paylaşıldı

14.03.2022 16:35

Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalar günden güne artarak ilerliyor. Gün içerisinde Vladimir Putin'in "durdurulamaz" olarak nitelendiği ve Londra'yı 5 dakikada vurabilen hipersonik füzenin yeni görüntüleri Rus ordusu tarafından yayınlandı.

Ukrayna- Rusya arasında yaşanan savaşta 19. güne girilirken iki taraf arasında yaşanan çatışmalar şiddetini artırarak devam ediyor. Savaş sebebiyle Rusya'ya yapılan yaptırımların sayısı her geçen gün artarken, Rusya'nın bu yaptırımlara askeri gücü ile cevap vermeye çalışıyor. Son olarak Rus ordusu, Başkan Vladimir Putin'in "durdurulamaz" olarak tanımladığı hipersonik füzelere ait yeni görüntüler yayınlandı.

LONDRA'YI 5 DAKİKA İÇİNDE VURABİLİYOR

Ukrayna'daki savaş devam ederken Rusya'dan tehdit gibi bir paylaşım geldi. Rusya, konvansiyonel veya nükleer bir savaş başlığı taşıyabilen Zirkon hipersonik füzesinden yeni görüntüler paylaştı. İngiliz The Sun gazetesi Rusya'nın yaptığı füze denemesini "Rusya, Londra'yı 5 dakika içinde vurabilecek hipersonik nükleer füzenin görüntülerini yayınladı" başlığı ile okurlarına duyurdu. Haberde söz konusu füzenin saatte 10 bin kilometre hıza ulaştığı bilgisine yer verildi.

Rus ordusu Nükleer başlık taşıyabilen hipersonik füzenin yeni görüntülerini paylaştı

VLADİMİR PUTİN FÜZELER HAKKINDA DURDURULAMAZ DEMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 2018 yılında yaptığı açıklamada, hipersonik füzelerin bin kilometre menzilde denizde ve karadaki hedefleri vurabildiğini belirtmişti. Vladimir Putin füzeyi "Durdurulamaz" ve "yenilmez" olarak tanımlamıştı.

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Son Dakika Dünya Rus ordusu, hipersonik füzelerle gövde gösterisi yaptı! Yeni görüntüler paylaşıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rus ordusu, hipersonik füzelerle gövde gösterisi yaptı! Yeni görüntüler paylaşıldı - Son Dakika
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