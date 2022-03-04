Rus ordusundaki Türk kökenli birlikler: Esir düşenlerin ve ölenlerin arasında onlar da var! Bu bir Putin taktiği mi? - Son Dakika

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekat 9. gününe girerken, cephede önemli sayıda Müslüman-Türk'ün savaştığı ve esir düşen ve öldürülenlerin büyük kısmının da bunlardan oluştuğu belirtildi.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Emel Kırım Vakfı Başkanı Zafer Karatay Ukrayna savaşında öldürülen ve esir düşen Rus askerlerinin büyük bölümünün Türk soylu olduğuna dikkat çekti ve bunun özel bir strateji olduğunu kaydetti.

"BİNLERCE TÜRK KÖKENLİ ASKER VAR"

Karatay, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendinden öncekilerin mirasını sürdürdüğünü ifade ederek şunları söyledi:

"Ukrayna ordusunun esir aldığı veya öldürdüğü askerler arasında, Kafkasya'dan Türk ve Müslüman halklara, Tatar ve Başkurtlara, adları Rus adlarını andırsa da Fin Ugor halklara mensup binlerce asker var. İşgal öncesi Kırım'a yapılan askeri yığınakta Kırım'dan bizim insanlarımızı zorla silah altına aldığı gibi çok sayıda Kumuk, Nogay, Çeçen, Dağıstanlı vb. Kafkas halkları ve Kalmuklardan birlikler oluşturdu. Bu askerleri de ilk saldırı dalgasında öne sürdü ve çoğunu bilerek ölüme yolladı."

AFGANİSTAN'DA DA AYNI TAKTİK UYGULANDI

Zafer Karatay'ın verdiği bilgilere göre Rusya, hâlen Kırım Tatar gençleri zorla askere alıyor.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sezai Özçelik de Afganistan savaşında da yöntemin aynı olduğunu hatırlattı ve o döneme ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Rusların 1979 Afganistan işgalinde Özbekistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Kazakistan, Tacikistan, Türkmenistan yanında diğer Türk gruplardan askerler, Müslüman Afganlara aslında Peştun, Özbek, Tacik ve Hazarlara karşı savaştı. Müslümanı Müslüman'a kırdırma taktiği, I. ve II. Çeçen Savaşında da devam etti. Şu anki manzara da ise Kadirov daha birkaç yıl önce Çeçenistan'ı işgal eden Ruslarla birlikte Ukrayna'da yaşayan 3 milyonu aşkın Türk'le savaşıyor."