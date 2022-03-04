Rus ordusundaki Türk kökenli birlikler: Esir düşenlerin ve ölenlerin arasında onlar da var! Bu bir Putin taktiği mi? - Son Dakika
Üye Girişi

Rus ordusundaki Türk kökenli birlikler: Esir düşenlerin ve ölenlerin arasında onlar da var! Bu bir Putin taktiği mi?

04.03.2022 09:42
Rus ordusundaki Türk kökenli birlikler: Esir düşenlerin ve ölenlerin arasında onlar da var! Bu bir Putin taktiği mi?

Rusya, Ukrayna'daki askeri harekatı sürerken, ölen ve esir düşen askerlerle ilgili çarpıcı bir detay dikkat çekti. Rusya, cephede büyük kayıplar verirken, bu askerlerin büyük bölümünün Müslüman-Türk kökenli olduğu ortaya çıktı.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekat 9. gününe girerken, cephede önemli sayıda Müslüman-Türk'ün savaştığı ve esir düşen ve öldürülenlerin büyük kısmının da bunlardan oluştuğu belirtildi.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Emel Kırım Vakfı Başkanı Zafer Karatay Ukrayna savaşında öldürülen ve esir düşen Rus askerlerinin büyük bölümünün Türk soylu olduğuna dikkat çekti ve bunun özel bir strateji olduğunu kaydetti.

"BİNLERCE TÜRK KÖKENLİ ASKER VAR"

Karatay, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendinden öncekilerin mirasını sürdürdüğünü ifade ederek şunları söyledi:

"Ukrayna ordusunun esir aldığı veya öldürdüğü askerler arasında, Kafkasya'dan Türk ve Müslüman halklara, Tatar ve Başkurtlara, adları Rus adlarını andırsa da Fin Ugor halklara mensup binlerce asker var. İşgal öncesi Kırım'a yapılan askeri yığınakta Kırım'dan bizim insanlarımızı zorla silah altına aldığı gibi çok sayıda Kumuk, Nogay, Çeçen, Dağıstanlı vb. Kafkas halkları ve Kalmuklardan birlikler oluşturdu. Bu askerleri de ilk saldırı dalgasında öne sürdü ve çoğunu bilerek ölüme yolladı."

AFGANİSTAN'DA DA AYNI TAKTİK UYGULANDI

Zafer Karatay'ın verdiği bilgilere göre Rusya, hâlen Kırım Tatar gençleri zorla askere alıyor.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sezai Özçelik de Afganistan savaşında da yöntemin aynı olduğunu hatırlattı ve o döneme ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Rusların 1979 Afganistan işgalinde Özbekistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Kazakistan, Tacikistan, Türkmenistan yanında diğer Türk gruplardan askerler, Müslüman Afganlara aslında Peştun, Özbek, Tacik ve Hazarlara karşı savaştı. Müslümanı Müslüman'a kırdırma taktiği, I. ve II. Çeçen Savaşında da devam etti. Şu anki manzara da ise Kadirov daha birkaç yıl önce Çeçenistan'ı işgal eden Ruslarla birlikte Ukrayna'da yaşayan 3 milyonu aşkın Türk'le savaşıyor."

YORUMLAR
500
Rusya'da Savaş Karşıtı Protestocular Gözaltında Rusya'da Savaş Karşıtı Protestocular Gözaltında Savaşın 9. günü: Ukraynalılar gerilla taktiğiyle savaşıyor Savaşın 9. günü: Ukraynalılar gerilla taktiğiyle savaşıyor

Tataristan, Ukrayna, Rusya, Kırım, Asker, Savaş, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rus ordusundaki Türk kökenli birlikler: Esir düşenlerin ve ölenlerin arasında onlar da var! Bu bir Putin taktiği mi? - Son Dakika


Son Dakika
10:01 Zamlar ve enflasyon maaşları eritti! Ocak ile Mart arasında en az 800 TL'lik kayıp var
09:46 Fenerbahçe'de sol bek için zor seçim: Tek alternatif Çağtay Kurukalıp!
09:42 Rus ordusundaki Türk kökenli birlikler: Esir düşenlerin ve ölenlerin arasında onlar da var! Bu bir Putin taktiği mi?
09:31 Dolmabahçe Sarayı'ndaki korkutan yangın söndürüldü: Tarihi eserler inceleniyor
09:29 Alişan ve Buse Varol barıştıktan sonra ilk kez el ele!
09:27 Sarıgül bu kez de benzin pompasını tokatladı! Zamlara böyle isyan etti
09:27 Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci kimdir?
09:25 İstifa eden eski bakan Bekir Pakdemirli'den ilk açıklama
09:18 Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belirlendi!
09:07 Futbolcu Emre Aşık'ı öldürmek için tetikçi tutmuştu! Yağmur Sarnıç'ın hapis cezası kesinleşti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 10:16:15. #1.13#
SON DAKİKA: Rus ordusundaki Türk kökenli birlikler: Esir düşenlerin ve ölenlerin arasında onlar da var! Bu bir Putin taktiği mi? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement