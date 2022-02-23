Russia Today'in İngiltere'deki yayınlarına inceleme talebi - Son Dakika

İngiltere'de hükümet, medya denetleme kuruluşu Ofcom'dan Russia Today (RT) yayınlarını incelemesini talep etti.

Kültür Bakanı Nadine Dorries, RT kanalının Ukrayna krizi sırasında " Rusya'nın küresel dezenformasyon faaliyetlerinin bir parçası olarak faaliyet yürüttüğünü" söyledi.

Dorries "İngiltere'nin Rus propagandasını kısıtlamak için elindeki imkanları kullanması gerekir" dedi.

Ofcom da bu konudaki şikayetleri öncelikli olarak ele alacaklarını duyurdu.

Rusya'dan mütekabiliyet uyarısı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'deki Rus basınının kısıtlanması durumunda Rusya'daki İngiliz medyasının da aynı sonuçlarla karşılaşacağı uyarısında bulundu.

İngiltere'de milyonlarca hanenin erişimi olan Kremlin destekli kanal İngiltere hükümetinin, siyasi baskılardan azade olması gereken Ofcom gibi kurumların işleyişine müdahale ettiğini söyledi.

Çarşamba günü Avam Kamarası'nda konuşan ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Sir Keir Starmer da kanalı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kişisel propaganda aygıtı olarak tanımladı.

RT İngiltere'de daha önce de ceza almıştı

RT yazı işleri müdür vekili Anna Belkina ise "Batılı ve özellikle de İngiliz politikacıların iki yüzlü bir şekilde davranmayı bırakıp, siyasi baskılardan tamamen bağımsız olması gereken kuruluşlara açıkça müdahale etmelerini izlemek her seferinde keyif veriyor" dedi.

Ofcom 2019 yılında, Suriye'deki çatışmalar ve Rus ajanlarının Salisbury'de Sergey ve Yulia Skripal'i zehirlemesine dair yayınlarda tarafsızlık ilkesini ihlal ettikleri nedeniyle RT'ye 200 bin sterlin ceza vermişti.

RT ise bunun ifade özgürlüğüne bir müdahale olduğunu söylemişti.

BBC Medya Editörü Amon Rajan'ın analizi

Dijital çağda bilgi enflasyonu yaşanıyor. Siber savaş, yanlış bilgi paylaşımı ve propaganda hiç bu kadar yaygın olmamıştı.

Bu da liberal demokrasilerin ifade özgürlüğüne bağlılığını büyük bir baskı altına alıyor.

Eski bir gazeteci olan Başbakan Johnson da bugün bu görüşü tekrarladı.

Ofcom için esas soru; Ukrayna çatışmasının iki tarafı için de kamuoyu desteğini kazanmanın öneminin arttığı bu dönemde RT'nin yayınlarının uygun olup olmadığı. RT'nin bu konudaki geçmişi belli.

RT'nin Rusya propagandası yapmaya devam edebilmesi, İngiltere'ye ahlaki bir üstünlük sağlar ve demokrasinin en önemli prensiplerinden biri olan, insanların duymak istemediğiniz şeyleri söyleme hakkını korur. RT'nin kapatılması ise Rusya'nın benzer bir karşılık vermesine yol açacaktır.

Öte yandan yanlış bilgi yaymanın da sonuçları var. Ofcom bağımsız olsa da siyaseten gerçek dünyadan kopuk değil.

Kültür Bakanı'nın mektubu, Ofcom'a güçlü bir müdahale için siyasi destek sağlıyor.

RT, Rusya Federasyonu tarafından finanse edilse de "özerk" olduğunu belirtiyor. İngiltere'de ücretsiz olarak izlenebilen kanal, dünya genelinde 100'den fazla ülkeye yayın yapıyor.

Sunucuları arasında eski İskoç Ulusal Partisi lideri Alex Salmond da var.

Çarşamba günü bu konuya değinen İskoçya Özerk Bölgesi Başbakanı Nicola Sturgeon, Salmond'ın hâlâ bu kanaldaki görevine devam etmesinin "şok edici" olduğunu söyledi.

Batı ülkeleri ve Rusya arasındaki medya ilişkileri son aylarda gergin.

BBC muhabiri Sarah Rainsford, geçen yıl Ağustos'ta vizesinin yenilenmemesi üzerine Rusya'yı terk etmek zorunda kalmıştı.

Moskova ise Rus gazetecilere İngiltere vizesi verilmediğini belirtmişti.

Aralık ayında ise Alman yetkililer, RT'nin Almanca servisinin gerekli lisansları almadığı için ülkede faaliyet gösteremeyeceğine kadar vermişti.

Bunun üzerine Moskova da Almanya'nın Deutsche Welle kanalının Moskova'daki bürosunu kapatmıştı.