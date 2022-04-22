Rusya, batan Moskova kruvazörüyle ilgili resmi açıklamada bulundu: Mürettebattan 1 kişi öldü, 27'si kayıp - Son Dakika
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Rusya, batan Moskova kruvazörüyle ilgili resmi açıklamada bulundu: Mürettebattan 1 kişi öldü, 27'si kayıp

22.04.2022 23:55

Rusya'nın "Moskova" isimli kruvazörüyle ilgili Rusya Savunma Bakanlığı ilk kez resmi veri yayınladı. Bakanlık, geminin mürettebatından 1 kişinin öldüğünü, 27'sinin kaybolduğunu ve kalan 396 kişinin ise kurtarıldığını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus donanmasının amiral gemilerinden olan Moskova kruvazörünün Ukrayna açıklarında patlama yaşanmasının ardından romörkörler ile çekildiği sırada batması sonrası kayıplarla ilgili ilk kez resmi veri yayınladı.

"YANGINI SÖNDÜRME GİRİŞİMLERİ BAŞARISIZLIKLA SONUÇLANDI"

Moskova kruvazöründe 13 Nisan'da çıkan yangın sonucunda mühimmat patlaması nedeniyle ciddi hasar meydana geldiği hatırlatılan açıklamada, ekiplerin yangını söndürme girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlandığı aktarıldı.

"396 KİŞİ KURTARILDI"

Açıklamada, "Geminin hayatta kalma mücadelesi sırasında 1 asker öldü, mürettebattan 27 kişi kayboldu. Mürettebattan kalan 396 kişi kruvazörden bölgedeki Karadeniz filosunun gemilerine tahliye edildi ve Sivastopol'e götürüldü." ifadeleri kullanıldı.

UKRAYNA VURDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Ukrayna makamları, 13 Nisan'da Neptün füzesiyle Karadeniz'de Rusya'ya ait Moskova kruvazör gemisini vurduklarını ve gemide yangın çıktığını duyurmuştu. Rusya Savunma Bakanlığı, gemide sebebi hala açıklanmayan yangın sırasında mühimmatın patlaması nedeniyle hasar meydana geldiğini bildirmiş, mürettebatın kurtulduğunu, limana çekilirken geminin dengesinin bozulduğunu ve battığını açıklamıştı. Mürettebatın hayatını kaybettiği iddiaları tartışılmaya başlanmış, Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Nikolay Yevmenov'un Moskova gemisi personeli ile törende bir araya geldiğine yönelik görüntüleri servis etmişti.

"EFSANE GEMİ" OLARAK BİLİNİYORDU

Moskova kruvazörü Rus kamuoyunda "efsane gemi" olarak tanınıyor. Rus donanmasının amiral gemilerinden olan güdümlü füze kruvazörü Moskova, 1979'da denize indirildi. Rus Karadeniz Filosu'nun amiral gemisi olan Moskova, 186,5 metre uzunluğa, 20,8 metre genişliğe ve 42, 5 metre yüksekliğe ve 510 kişilik mürettebat kapasitesine sahip. P-1000 gemisavar, S-300 hava savunma füze sistemi ve OSA-MA hava savunma füze sistemi ile donatılan gemi, 2008'deki Gürcistan Savaşı'nda aktif görev aldı, 2014'te Kırım'ın yasa dışı ilhakı sırasında da Ukrayna gemilerinin sahilden ayrılmasını engellediği bildirilmişti. Gemi, 2015'te Akdeniz'de Rus donanmasının daimi görev gücünü yönetti ve Suriye'deki Rus Hmeymim Askeri Hava Üssü'nün korunması görevini gerçekleştirdi. 2020'de tadilattan geçirilen geminin, Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde Yılan Adası'ndaki Ukrayna askerlerine yönelik taarruzda bulunduğu ifade edilmişti.

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Kaynak: AA

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