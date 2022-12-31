Rusya lideri Putin'den geri adım: Batılı ülkeler doğalgaz ödemelerini dolar ile yapabilecek

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameyle "Dost olmayan" Batılı ülkelerin, Rus doğalgazına yönelik borçlarını dolar veya euro gibi yabancı para birimleriyle ödemelerine izin verildi.

DURDURULAN GAZ SEVKİYATI GERİ BAŞLAMAYACAK

Rus gazı ithal eden "Dost olmayan" ülkelerin, borçlarını dolar veya euro gibi yabancı para birimleriyle ödemelerine izin verilen kararnameye göre, söz konusu ülkelerin borcunu ödemesi, Rus gazı sevkiyatının tekrar başlaması anlamına gelmeyecek.