Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameyle "Dost olmayan" Batılı ülkelerin, Rus doğalgazına yönelik borçlarını dolar veya euro gibi yabancı para birimleriyle ödemelerine izin verildi.
Rus gazı ithal eden "Dost olmayan" ülkelerin, borçlarını dolar veya euro gibi yabancı para birimleriyle ödemelerine izin verilen kararnameye göre, söz konusu ülkelerin borcunu ödemesi, Rus gazı sevkiyatının tekrar başlaması anlamına gelmeyecek.
Putin'in 31 Mart'ta imzaladığı kararnameyle Rus gazı alan ülkelerin Gazprombank'ta hesap açmaları gerekiyor. Ödemelerin bu bankaya yapılmasının ardından söz konusu fonlar Moskova Borsası'nda rubleye çevriliyor. Rus enerji şirketi Gazprom, rubleyle ödeme yapmadıkları gerekçesiyle Polonya, Bulgaristan, Finlandiya, Hollanda ve Avrupalı bazı şirketlere doğalgaz sevkiyatlarını durdurmuştu.
Son Dakika › Dünya › Rusya lideri Putin'den geri adım: Batılı ülkeler doğalgaz ödemelerini dolar ile yapabilecek - Son Dakika