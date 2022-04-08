Rusya, Çeçen lider Kadirov'a korgeneral rütbesi verdi! - Son Dakika
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Rusya, Çeçen lider Kadirov'a korgeneral rütbesi verdi!

08.04.2022 00:02

Ukrayna'ya karşı savaş başlatan Rus ordusuna savaşın başından beri desteğini esirgemeyen ve Putin'e yakınlığıyla bilinen Çeçen lider Ramazan Kadirov'a korgeneral rütbesi verildi.

Ukrayna ve Rusya savaşında 43. gün de geride kaldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen Çeçenistan özerk bölgesinin lideri Ramazan Kadirov, işgalin başladığı ilk günlerde binlerce Çeçen savaşçıyı bölgeye göndermişti. Kadirov, geçtiğimiz hafta Mariupol'deki askerlerinin görüntülerini de paylaşmış ve 14 yaşındaki oğlu ile birlikte Ukrayna'da olduklarını açıklamıştı.

ÖDÜLÜNÜ ALDI

Savaş boyunca Rusya'ya desteğini esirgemeyen Kadirov'a Vladimir Putin talimatıyla korgeneral rütbesi verildi. Kadirov'un ödülü aldığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Rusya'nın Çeçen lider Kadirov'a korgeneral rütbesi verdiği anlar kamerada

UKRAYNA'DAKİ BİRLİKLERİYLE POZ VERMİŞTİ

Çeçen lider, Ukrayna'ya gelerek burada kendi birlikleriyle poz vermişti. Görüntüler, Çeçen medyası tarafından "Kadirov, çocukları ve meslektaşlarıyla birlikte Ukrayna'ya geldi." başlığıyla duyuruldu. Fotoğraflarda, Rusya bayrağının yanı sıra Kadirov'un fotoğrafının yer aldığı bayraklar da görüldü.

Rusya'nın Çeçen lider Kadirov'a korgeneral rütbesi verdiği anlar kamerada
Rusya'nın Çeçen lider Kadirov'a korgeneral rütbesi verdiği anlar kamerada
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Ramazan Kadirov, Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, Dünya, Son Dakika

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