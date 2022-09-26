Vladimir Putin'in seferberlik kararı sonrası Rusya birbirine girdi! Askerlik şubesini basıp, komutanı öldürdüler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şubat ayında başlayan Ukrayna savaşıyla ilgili dikkat çeken bir karar aldı. Putin geçtiğimiz gün yaptığı açıklama ile ülkede kısmi seferberlik ilan edildiğini duyurdu. Alınan kararla birlikte 300 bin kişi Rus ordusuna çağırılacağı öğrenildi. Askere çağrılacak kişilerin 'yedek asker' kapsamında olan, askerliğini yapmış olanlar, askerlik ihtisas sahibi olanlar ve askerlik tecrübesi olanlar olacağı belirtildi. Ancak ülkede on binlerce Rus vatandaşı savaşmak istemediğini beyan ederek alınan karara isyan etti.

SINIRA VE HAVALİMANLARINA KOŞTULAR

Putin'in seferberlik kararı sonrası vatandaşlar sokaklara dökülüp kararı protesto etti. Çıkan olaylarda bazı kişiler polis tarafından gözaltına alındı. Diğer yandan askere gitmek istemeyen binlerce kişi ise havalimanlarına ve sınır kapılarına akın etti. Özellikle ülkenin Gürcistan sınırında 14 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

ASKERLİK ŞUBESİNDE KOMUTANI ÖLDÜRDÜ

Seferberlik kararına tepkiler sürerken bazı vatandaşlar da askeri şubelere gitti. Az sayıdaki bu isimler de sevdikleriyle vedalaşırken duygusal anlar yaşadı. Bir şubede ise kan donduran olay meydana geldi. Genç bir Rus vatandaşı, askerlik merkezine giderek orada bulunan bir komutana ateş açtı. O anlardaki kaos kameralara da yansırken komutanın hayatını kaybettiği öğrenildi.

SEFERBERLİK ÇAĞRISINA UYMAYANLARA HAPİS CEZASI

Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun, vatana ihanet başlıklı maddesine göre seferberlik kararına uymayan ve birliklerine teslim olmayanlar 3 yıldan 10 yıla kadar Hapis cezasına çarptırılabilecek. Yine aynı düzenlemede emir - komuta talimatlarına uymayanlar ve silahlı operasyonlara katılmayı reddedenler 2 ile 3 yıl arasında hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. Savaş sırasında yağma gibi faaliyetlere katılanlar da 15 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak.