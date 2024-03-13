Rusya Adalet Bakanlığı, LGBT hareketinin faaliyetlerinde sosyal ve dini ayrışma unsurlarının tespit edildiğini ve bu durumun federal yasayı ihlal ettiğini belirtmişti. Alınan bu kararın ardından LGBT üyelerinin bir araya geldiği eğlence mekanlarına da polis baskınları yapılmaya başlandı. Mekanda bulunan kişilerden bazılarının yere yatırılarak gözaltına alındığı görüldü.
Başkent Moskova'da LGBT üyeleri olacaklardan habersiz gece kulübünde eğleniyordu. Ancak o sırada mekana polis operasyonu düzenlendi, müziğin sesi bir anda kesilirken ortam sessizliğe büründü. Polis ekipleri, bazı kişileri yere yatırarak elleri başlarının üzerinde bekletti. İçeride bulunan herkesi sıraya dizen ekipler, herkesin ellerini havaya kaldırarak beklemesini söyledi. Şaşkın bakışlarla söylenenleri yapan kişiler polis tarafından anbean kayda alındı. O görüntüler daha sonrasında medyaya servis edildi.
Rusya Adalet Bakanlığı'ndan 17 Kasım 2023'te yapılan açıklamada, LGBT hareketinin faaliyetlerinde sosyal ve dini ayrışma unsurlarının tespit edildiği ve bunun, federal yasayı ihlal ettiği belirtilmişti.
Açıklamada, LGBT hareketinin "aşırılıkçı" olarak kabul edilmesi ve ülkedeki faaliyetlerinin yasaklanması için Rusya Yüksek Mahkemesi'ne başvurulduğu kaydedilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen yıl imzaladığı kararnameyle ülkede eş cinsel ilişkiler, "Rus toplumu için yıkıcı fikir ve değerler" kapsamına dahil edildi.
Son Dakika › Dünya › Rusya'da polis ekipleri LGBT üyelerinin eğlendiği gece kulübüne baskın düzenledi - Son Dakika
Japonya, askeri darbe sonrası gıda ve günlük ihtiyaç sıkıntısının baş gösterdiği Myanmar'a 37 milyon dolarlık insani yardım gönderecek. Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, Myanmar'da insani şartların kötüleştiğini ve 18,6 milyon kişinin yardıma muhtaç olduğunu belirtti. Kamikava, gıda ve tıbbi malzemeleri kapsayan yardımın BM bünyesindeki WFP ve UNICEF aracılığıyla ulaştırılacağını açıkladı. Myanmar'da 2020'deki genel seçimlerin ardından ordu tarafından yapılan darbe sonucunda ülkede siyasi gerilim yaşanmış ve gösteriler düzenlenmişti.
Küresel piyasalarda, dün ABD'de enflasyonun beklentileri aşmasına karşın ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine haziranda başlayabileceğine ilişkin beklentilerin değişiklik göstermemesiyle pozitif bir seyir izleniyor.
Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki İstanbul Mescidi'nde toplanan Müslümanlar, ramazan ayının başlamasıyla birlikte toplu iftar yaptı. İftar sonrası teravih namazını birlikte kılan Müslümanlar, Filistinliler için dua etti. Mescit görevlileri, ramazan boyunca her gün ücretsiz iftar vereceklerini duyurdu ve gönüllü olarak yemek pişirdiklerini belirtti. İstanbul Mescidi'nde iftar vermek isteyenler, masrafları karşılamak için cami görevlisine isimlerini yazdırıyor.
ABD Başkanı Joe Biden ve Eski ABD Başkanı Donald Trump, Kasım ayındaki başkanlık seçiminde aday olmak için Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Parti’de yeterli delege sayısına ulaştı. İki partide de bir süredir devam eden önseçimlerde iki siyasetçi de rakipsiz görülüyordu. Demokratlar ve Cumhuriyetçiler yaz aylarında partileri tarafından resmen aday gösterilecek. Böylece 2020’deki başkanlık seçiminin bir tekrarını izleyeceğiz.
Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine tepki gösteren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Finlandiya sınırına askeri yığınak yapacağız. Rus devletinin varoluşunu tehdit eden bir unsur olursa nükleer silah kullanmaya hazırız" dedi.
Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Gazze'de açlığı bir silah olarak kullandığını söyledi. Borrell bölgeye yeterli gıda yardımı girememesini “insan yapımı bir felaket” olarak niteledi.
ABD hükümeti, Ukrayna'ya 300 milyon dolarlık yeni bir askeri yardım paketi açıkladı. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Cumhuriyetçiler tarafından engellenen 60 milyar dolarlık yardım paketinin yerine geçecek olan bu yardımın Ukrayna'nın ihtiyaçlarını tam olarak karşılamayacağını belirtti. Yardım paketinde mühimmat, roket ve hava savunma füzeleri bulunacak. ABD Başkanı Joe Biden, aylardır Kongre'yi Ukrayna'ya yardım paketini onaylamaya çağırıyordu. Ancak Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisi bu paketi gündemine almadı. Danimarka da Ukrayna'ya 336 milyon dolarlık mühimmat ve ağır silah göndereceğini açıkladı.
Rusya’nın Özgürlüğü Alayı (RÖA), Sibirya Tugayı ve Rus Gönüllüleri Müfrezesi adlı örgütler, Rusya’nın Kursk ve Belgorod bölgelerindeki savaşçılarına ait olduğunu aktardıkları videolar paylaştı. RÖA’nın paylaştığı bir saldırı videosunun gerçek olduğunu doğruladı. Rusya Savunma Bakanlığı ise saldırı girişimlerinin püskürtüldüğünü ve 234 Ukrayna askerinin öldürüldüğünü açıkladı.
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