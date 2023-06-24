İsyanı bastırmaya çalışan Rus ordusu, Wagner'in konvoyunu ve bir kentteki yakıt deposunu hedef aldı! İşte o görüntüler - Son Dakika
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İsyanı bastırmaya çalışan Rus ordusu, Wagner'in konvoyunu ve bir kentteki yakıt deposunu hedef aldı! İşte o görüntüler

24.06.2023 14:39

Paralı ordu Wagner'in Rus ordusuna karşı başlattığı isyan, sıcak çatışmalarla devam ediyor. Wagner lideri Prigojin, Voronej'de Rusya'ya ait 1 uçak ile 2 helikopteri düşürdüklerini belirtirken; Rusya ise Wagner'in kullanmaması için yakıt depolarını vuruyor. Öte yandan Rus ordusunun Wagner konvoyunu vurduğu anlar da kameralara yansıdı.

Rusya'nın paralı ordusu Wagner'in darbe girişimi sonrası, bazı kentlerde çatışmalar başladı. Wagner Voronej'de Rus hava kuvvetlerine ait uçak ve helikopter düşürdü. Rusya ise Varonejde'ki yakıt depolarını ve Wagner konvoylarını havadan vuruyor. İşte bölgeden gelen görüntüler.

VORONEJ KİLİT NOKTA

Savaş bölgesi Ukrayna'yı terk ederken isyan başlatmak üzere Rusya topraklarına giren Wagner, ilk olarak Rostov kentini kuşattı. Burada askeri hakimiyeti ele geçiren Wagner lideri Prigojin, Voronej üzerinden Moskova'ya gideceklerini duyurdu. Bu noktada kilit bir rol oynayan Voronej'de ordu ile Wagner arasında çatışmalar başladı.

KONVOYU BOMBALADILAR

Bölgelen gelen görüntülerde Rusya'nın bir askeri konvoyu hedef alıp bombaladığı görülüyor. Ardından ise peşpeşe patlamalar meydana geliyor. Wagner grubu veya Rus hükümetinden konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Ancak bazı haber ajansları bu haberi doğruladı.

RUSYA KENDİ PETROL DEPOLARINI VURDU

Diğer yandan Rus ordusu Voronej'deki petrol depolarını bombalayıp köprülerini havaya uçuruyor. Bu hamlelerin, Wagner güçlerinin zayıflaması, petrol ve yakıt bulamaması için yapıldığı belirtiliyor.

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