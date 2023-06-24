Rusya'da Wagner isyanı devam ediyor

Rus paralı asker grubu Wagner lideri Evgeny Prigojin'in dün akşam Rus ordusunun kamplarına füze ile saldırdığını söylemesi ve intikam yemini etmesiyle başlayan isyan devam ediyor. Rostov kentini aldıklarını belirten Prigojin, Moskova'ya doğru ilerlediklerini ve önlerine çıkan engelleri yok edeceklerini söyledi. Rusya ise Wagner'in ilerleyişini durdurmak için yollara hendekler kazıp, kum yüklü kamyonlar çekiyor.

"TEK KURŞUN ATMADAN ROSTOV'U ALDIK"

Rusya'nın Ukrayna'ya sınırı bulunan Rostov'da kontrolü tamamıyla ele geçirdiklerini öne süren Prigojin, halktan ve Rus ordusundan bir direnişle karşılaşmadıklarını söyledi. Prigojin, "Bir kişiyi bile öldürmedik. Tek kurşun atmadan Rostov'u aldık. Halk bizi kurtarıcıları olarak karşılıyor" dedi.

Rus ordusunun kendi ilerleyişlerini durdurmak için çeşitli yöntemler kullandığını savunan Prigojin, "Yollara anti tank mayını koymadık. Rus askeri tarafından koyulan mayınları temizledik" diyerek sivillere zarar verecek herhangi bir girişimde bulunmadıklarını aktardı.

RUSYA, WAGNER KONVOYUNU VURDU

Wagner savaşçıları, başkent Moskova'ya giden Voronej ve Lipetsk yönünde ilerlemeye çalışıyor. Başkente ulaşma hedefiyle yola çıkan Wagner savaşçıları, Rostov-Moskova bağlantı yolu olan M-4 karayolunda ilerlerken Rusya Hava Kuvvetleri'nin hedefi oldu. Rus medyasında ve sosyal medyada yayınlanan görüntülerde M-4 karayolunda ilerleyen Wagner savaşçılarına ait bir zırhlı araç konvoyunun hava saldırısına uğradığı görüldü. Yayınlanan güvenlik kamerası görüntülerinden sonra Wagner ve Rusya Savunma Bakanlığı taraflarından herhangi bir açıklama yapılmadı.

RUS ORDUSU HENDEK KAZIP YOLLARI KAPATTI

Rus ordusu da Wagner'in Moskova'ya ulaşmasını engellemek için çeşitli önlemler almaya devam ediyor. Moskova'ya giden yollarda hendek kazan Rus ordusu, kamyon gibi ağır iş makinelerini de yollara çekerek Wagner'in ilerleyişini durdurmak istiyor. Ayrıca, Moskova şehir girişlerinde askeri birlikler konuşlandırıldı.

LİPETSK HALKINA "EVDEN ÇIKMAYIN" UYARISI

Moskova ile Voronej arasındaki Lipetsk kentinde de hareketlilik sürüyor. Lipetsk yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, Lipetsk halkının evlerinden çıkmamaları istendi. Açıklamada, "Şuan kolluk kuvvetleri ve tüm yetkililer geniş çaplı çalışma yürütüyor. Bölge idaresi, Lipetsk bölgesi sakinlerinin güvenliğinin sağlanması amacıyla kimsenin evlerinden çıkmaması uyarısında bulunuyor. Acil işi olmayanların evlerine gitmesi ve toplu taşıma araçlarını kullanmaması öneriliyor" denildi. Ayrıca M-4 karayolunun Lipetsk bölümünde girişlerinin yasaklandığını, çıkışlarının ise serbest olduğunu duyuruldu.

WAGNER İKİ İSMİN KELLESİNİ İSTİYOR

Prigojin, isyanla ilgili dün gece yaptığı açıklamada, Rus ordusunun kamplarını vurduğunu ve çok sayıda askerinin öldüğünü söyleyerek Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'un cezalandırılmasını istemişti. Prigojin, "Ülkenin askeri liderliğinin getirdiği kötülük durdurulmalı. Askerlerin hayatlarını ihmal ediyorlar. Onlar adalet kelimesini unuttular, biz onu geri getireceğiz. Binlerce Rus askerinin hayatını mahveden ve adamlarımızı yok edenler cezalandırılacak. Bize karşı koymaya çalışan herkesi tehlike olarak değerlendirip yolumuz üzerindeki kontrol noktaları da dahil olmak üzere anında yok edeceğiz" şeklinde konuşmuştu.

PUTİN: YANITIMIZ ÇOK SERT OLACAK

Olayı darbe olarak nitelendiren Putin ise ilk açıklamasında resti çekti. Putin, "Askerlerimiz halkımızın güvenliği için mücadele edecek, tüm güçlerin birliğine ihtiyacımız var. Bu bir darbedir; talimatı verdim, isyana kalkışanlar hesap verecek. Yanıtımız çok sert olacak." dedi.