Böyle vicdansızlık olmaz! 2 yaşındaki kızına şiddet uygulayıp buz gibi havada balkona attı - Son Dakika
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Böyle vicdansızlık olmaz! 2 yaşındaki kızına şiddet uygulayıp buz gibi havada balkona attı

28.11.2022 18:11

Rusya'da Yevgeniya Artyukhina isimli anne, iki yaşındaki kızına şiddet uygulayıp dövdükten sonra dondurucu soğukta balkona bıraktı. Bebek soğuktan ölmek üzereyken anne, bebeğin videosunu çekip babasına yolladı. Annenin, babadan para almak için böyle bir şey yaptığı iddia edildi.

Babanın durumunu polise bildirmesi üzerine polisler cani annenin evine baskın yapıp anneyi gözaltına aldıktan sonra bebeği kurtardı.

"HAYVAN UZUN SÜRE YAŞAMAYACAK"

Vicdansız annenin, bebeğini döverken çektiği videoda "Hayvan uzun süre yaşamayacak, soğuktan donarak ölecek" dediği duyuluyor.

Böyle vicdansızlık görülmedi! 2 yaşındaki kızını dövüp buz gibi balkona attı, yetmedi o anları babaya gönderdi

PARA GÖNDERMEYİNCE TEHDİT ETMİŞ

Polis, annenin bebeğinin babasından para almak için böyle bir şey yaptığını, daha önce de babaya kendisine para vermemesi durumunda çocuğunu öldürmekle tehdit ettiğini söyledi. İki çocuğu daha bulunan anne gözaltına alındı.

Böyle vicdansızlık görülmedi! 2 yaşındaki kızını dövüp buz gibi balkona attı, yetmedi o anları babaya gönderdi
Böyle vicdansızlık görülmedi! 2 yaşındaki kızını dövüp buz gibi balkona attı, yetmedi o anları babaya gönderdi
Böyle vicdansızlık görülmedi! 2 yaşındaki kızını dövüp buz gibi balkona attı, yetmedi o anları babaya gönderdi
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Son Dakika Dünya Böyle vicdansızlık olmaz! 2 yaşındaki kızına şiddet uygulayıp buz gibi havada balkona attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Böyle vicdansızlık olmaz! 2 yaşındaki kızına şiddet uygulayıp buz gibi havada balkona attı - Son Dakika
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