Böyle vicdansızlık olmaz! 2 yaşındaki kızına şiddet uygulayıp buz gibi havada balkona attı

Babanın durumunu polise bildirmesi üzerine polisler cani annenin evine baskın yapıp anneyi gözaltına aldıktan sonra bebeği kurtardı.

"HAYVAN UZUN SÜRE YAŞAMAYACAK"

Vicdansız annenin, bebeğini döverken çektiği videoda "Hayvan uzun süre yaşamayacak, soğuktan donarak ölecek" dediği duyuluyor.

PARA GÖNDERMEYİNCE TEHDİT ETMİŞ

Polis, annenin bebeğinin babasından para almak için böyle bir şey yaptığını, daha önce de babaya kendisine para vermemesi durumunda çocuğunu öldürmekle tehdit ettiğini söyledi. İki çocuğu daha bulunan anne gözaltına alındı.