Rusya'daki İsyanın Ardında İngiltere mi Var? Dışişleri Bakanı Truss'un Egemenlik Gafı Gündemde - Son Dakika
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Rusya'daki İsyanın Ardında İngiltere mi Var? Dışişleri Bakanı Truss'un Egemenlik Gafı Gündemde

Rusya'daki İsyanın Ardında İngiltere mi Var? Dışişleri Bakanı Truss'un Egemenlik Gafı Gündemde

24.06.2023 23:41

Wagner Grubu'nun Rusya'da başlattığı isyanda Rostov ve Voronej kentlerindeki tesisleri ele geçirmesinin ardından Moskova'ya doğru ilerlerken Lukaşenko'nun araya girmesiyle isyan 24 saatte bitirildi. İsyanla gündeme gelen bu iki kent dönemin Dışişleri Bakanı Liz Truss'ın Moskova'dayken yaptığı gafı ve bundan dolayı da 'Acaba isyanın ardında İngiltere mi var?' sorusunu akıllara getirdi. Rostov, Rusya'nın Ukrayna'yı topyekun işgal ettiği Şubat 2022'den bu yana önemli bir rol oynuyor. Ukrayna sınırına yakın, bir milyon nüfuslu kentte Rusya'nın Güney bölgesi karargahı yer alıyor. Voronej de kabaca Rostov ile aynı büyüklükte. Şehir, Rostov ve başkent Moskova'nın ortasında ve önemli bir demiryolu kavşağı.

Wagner Grubu'nun Rusya'da başlattığı isyanda Rostov ve Voronej kentlerindeki tesisleri ele geçirmesinin ardından Moskova'ya doğru ilerlerken Lukaşenko'nun araya girmesiyle isyan 24 saatte bitirildi. İsyanla gündeme gelen bu iki kent dönemin Dışişleri Bakanı Liz Truss'ın Moskova'dayken yaptığı gaf "Acaba isyanın ardında İngiltere mi var?" sorusunu akıllara getirdi.

TRUSS'IN EGEMENLİK GAFI

10 Şubat 2022'de Moskova'da resmi temaslarda bulunan İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss'ın Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la görüşmesi sırasında büyük bir gaf yapmıştı. Truss, "Rusya'nın Voronej ve Rostov'daki egemenliğini tanımıyoruz" demişti.

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov, askerlerin hiçbir şeyi ihlal etmediğini, zira Rusya topraklarında her türlü manevrayı yapma haklarına sahip olduklarını vurgulayarak "Rusya'nın Rostov ve Voronej bölgelerindeki egemenliğini tanıyorsunuz, değil mi?" sorusunu yöneltti.

Truss, "İngiltere, Rusya'nın bu bölgelerdeki egemenliğini hiçbir zaman tanımıyor" karşılığını vererek büyük bir gafa imza atmıştı.

ŞUBAT 2022'DEN BU YANA ÖNEMLİ BİR ROL OYNUYOR

Rostov, Rusya'nın Ukrayna'yı topyekun işgal ettiği Şubat 2022'den bu yana önemli bir rol oynuyor. Ukrayna sınırına yakın, bir milyon nüfuslu kentte Rusya'nın Güney bölgesi karargahı yer alıyor. Rus birlikleri Ukrayna'ya gönderilmeden önce bir süre bu kentte tutuluyor. Bölgesel başkent aynı zamanda silah ve yakıt sevkiyatında da önemli bir lojistik nokta.

Yine Ukrayna yakınlarındaki Voronej de kabaca Rostov ile aynı büyüklükte. Şehir, Rostov ve başkent Moskova'nın ortasında ve önemli bir demiryolu kavşağı.

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