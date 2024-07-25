Rusya Devlet Başkanı Putin ile Suriye Devlet Başkanı Esad, Kremlin'de Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Dünya

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Suriye Devlet Başkanı Esad, Kremlin'de Bir Araya Geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile Kremlin'de bir araya geldi. Görüşmede, iki devlet arasındaki ticari ve ekonomik bağlar ile mevcut jeopolitik gelişmeler ele alındı. Ayrıca, Putin ve Esad'ın, Esad ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında muhtemel bir görüşmeyi de değerlendirdiği belirtildi. Görüşme, Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesine yönelik tartışmaların yaşandığı bir dönemde gerçekleşti.

25.07.2024 16:13
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(ANKARA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün akşam Kremlin'de Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la bir araya geldi. Görüşmede, iki devlet arasındaki ticari ve ekonomik bağlar ile mevcut jeopolitik gelişmeler ele alınırken; Kremlin, iki liderin Esad ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında muhtemel bir görüşmeye de değinildiğini açıkladı.

Kremlin'de dün akşam gerçekleşen ikili görüşmede, Putin, "Sayın Devlet Başkanı, sizi gördüğüme çok memnun oldum. İlişkilerimizin tüm boyutları hakkında konuşma fırsatımız var. Uzun zamandır birbirimizi görmedik" dedi.

İki devlet arasındaki ticari ve ekonomik bağlar hakkında ele alınacak konuların olduğunu dile getiren Putin, bu konularda gelecek vaat eden alanlar olduğunu ve tüm bunları Esad'la masaya yatırmayı umduğunu belirtti. Bölgedeki durumla ilgili Esad'ın görüşlerini merak ettiğini belirten Putin, "Maalesef çatışmayı artıran gerginlikler var, bunu görüyoruz. Bunun Suriye açısından doğrudan sonuçları var " diye konuştu.

Görüşmeye yönelik Esad, mevcut jeopolitik gelişmeler konusunu Putin'le konuşmanın önemli olduğunu söylerken, "Bugün dünya genelinde ve Avrasya bölgesinde yaşanan tüm olaylar dikkate alındığında, bugünkü görüşmemiz bu olayların gelişimine ilişkin tüm detayların tartışılması, olası beklenti ve senaryoların ele alınması açısından çok önemli görünüyor" dedi.

İki lider, en son 15 Mart 2023'te Kremlin'de bir araya gelmiş ve görüşmeleri üç saat sürmüştü.

Görüşme, Türkiye- Suriye ilişkileri gündemdeyken gerçekleşti

Görüşme, Türkiye-Suriye ilişkilerinin "normalleşmesine" yönelik tartışmaların yer aldığı dönemde gerçekleşti. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, önceki gün yaptığı açıklamada, "Rusya, Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerin onarıldığını görmek istiyor" demişti.

Kremlin, iki liderin Esad ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında muhtemel bir görüşme de dahil olmak üzere Orta Doğu'daki durumu ele aldığını açıkladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Rusya Devlet Başkanı Putin ile Suriye Devlet Başkanı Esad, Kremlin'de Bir Araya Geldi - Son Dakika

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