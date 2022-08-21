Patlayan araçta ölen Dugin'in kızı tam bir zalim çıktı: Ukraynalılar insan filan değil, daha sert olmamız lazım - Son Dakika
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Patlayan araçta ölen Dugin'in kızı tam bir zalim çıktı: Ukraynalılar insan filan değil, daha sert olmamız lazım

21.08.2022 12:30

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in akıl hocası olarak bilinen siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina, seyahat ettiği aracın infilak etmesi sonucu hayatını kaybetti. Dünyayı ayağa kaldıran saldırı sonrası Dugina'nın katıldığı bir televizyon programında yaptığı "Daha sert olmamız, daha az affetmemiz lazım. Çünkü onlar insan değiller" konuşması yeniden gündeme geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen siyaset bilimci Aleksandr Dugin, yardımcısı ve basın sekreteri olarak çalışan kızı Darya Dugina ile birlikte cumartesi günü Moskova yakınlarındaki Zaharovo'da gerçekleşen "Gelenek" adlı edebiyat ve müzik festivaline katıldı. Festival programına göre Dugin "Gelenek ve Tarih" konulu bir konferans verdi.

DUGİN CİPİNİ KIZINA VERMİŞ

Festivalin bir başka katılımcısı olan kemancı Peter Lundstrem, daha sonra Dugin'in kendi arabası olan araca binerek kızıyla birlikte Moskova'ya gitmesi beklenirken, cipi kızına verdiğini ve kendisinin bir başka araçla Moskova'ya döndüğünü söyledi.

Patlayan araçta ölen Dugin'in kızı tam bir zalim çıktı: Ukraynalılar insan filan değil, daha sert olmamız lazım

PATLAMANIN ETKİSİYLE ARAÇ BİR BİNAYA ÇARPTI

Darya Dugina'nın tek başına bindiği cipte, Zaharova'dan 3 kilometre kadar uzaklaşıp yaklaşık 10 dakika kadar yol aldıktan sonra, 21.30 sularında ana yol üzerinde hareket halindeyken bir patlama oldu. Görgü tanıklarına göre, patlamanın etkisiyle araç yol kenarındaki bir binaya çarptı ve alevler içinde yanmaya başladı. 30 yaşındaki Dugina aracın içinde yanarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Patlayan araçta ölen Dugin'in kızı tam bir zalim çıktı: Ukraynalılar insan filan değil, daha sert olmamız lazım

ASIL HEDEFİN DUGİN OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR

Kısa süre sonra olay yerine gelen Dugin, başını ellerinin arasına alarak uzun süre şok yaşadı. Rus medyasında yer alan haberlere göre patlamaya dair yorumların çoğunda, "Doğrudan Aleksandr Dugin'i hedefleyen bir suikast girişiminde, babasının aracını kullanan kızının hayatını kaybettiği" değerlendirmesi öne çıkıyor. Olaya ilişkin açılan soruşturmanın sonucu bekleniyor.

Patlayan araçta ölen Dugin'in kızı tam bir zalim çıktı: Ukraynalılar insan filan değil, daha sert olmamız lazım

"UKRAYNALILARA KARŞI DAHA SERT OLMAMIZ LAZIM"

30 yaşındaki Dugina'nın korkunç bir şekilde hayatını kaybetmesi dünya basınında geniş yankı uyandırırken, sosyal medyaya düşen bir video ise kısa sürede gündeme oturdu. Dugina'nın Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik devam eden işgali sırasında katıldığı bir televizyon programında "Daha sert olmamız, daha az affetmemiz lazım. Çünkü onlar insan değiller" ifadelerini kullanıyor.

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Son Dakika Dünya Patlayan araçta ölen Dugin'in kızı tam bir zalim çıktı: Ukraynalılar insan filan değil, daha sert olmamız lazım - Son Dakika


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