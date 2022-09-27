Putin, Lukaşenko konuşurken şekilden şekle girdi! Sohbet görüntüleri sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Putin, Lukaşenko konuşurken şekilden şekle girdi! Sohbet görüntüleri sosyal medyada gündem oldu

27.09.2022 16:08

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın Karadeniz kenti Soçi'de Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko'yla buluştu. Lukaşenko'nun Rusya'nın 300 bin kişiyi seferberlik çağrısı altında askere çağırmasının huzursuzluğa sebep olduğunu söylediği konuşma esnasında tepki vermemesi ve koltuğunda yaptığı hareketler ise sosyal medyada gündem oldu. Birçok kişi "Putin'in Lukaşenko karşısında sıkıldığı, onu kaale almadığı hatta bu sözler karşısında söyleyecek söz bulamadığı" yorumunu yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve yakın müttefiki Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya'nın Karadeniz kenti Soçi'de bugün bir araya geldi.

RAHATSIZLIĞI BEDEN DİLİNE YANSIDI

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası Batı'nın uyguladığı yaptırımlara maruz kalan Belarus lideri ve Putin'in görüntüleri uluslararası medyada gündem oldu. Putin'in Lukaşenko karşısında rahatsızlığı beden diline yansıdı.

"SEFERBERLİK ÇAĞRISI HUZURSUZLUĞA NEDEN OLDU"

2020'de ülkesinde Batı yanlısı bir demokratik hareketi ezmek için Putin'den yardım isteyen Belarus Cumhurbaşkanı, Rus liderin 300 bin kişiyi seferberlik çağrısı altında askere çağırmasının huzursuzluğa neden olduğunu ancak Ukrayna'daki savaşın kazanılacağına dair güvence verdiğini söyledi. Lukaşenko, "Yolumuz doğru. Devam etmeliyiz. Biz kazanacağız. Başka seçeneğimiz yok. Aşağılanmaya müsamaha göstermeyeceğiz" dedi.

"BIRAK KAÇSINLAR"

Lukaşenko, Putin'in seferberlik kararına da değinirken, "Diyelim ki 30 bin hatta 50 bin kişi kaçtı. Bu kişiler kalsaydı da bizim vatandaşlarımız sayılır mıydı? Bırak kaçsınlar. Bu konuda ne düşündüğünüzü bilmiyorum ama 2020'de insanlar Belarus'tan kaçtığında çok fazla endişelenmedim. Bazıları belli bir zaman sonra geri geldi. Yani bunlar da geri gelecekler. Vermeniz gereken karar şu: Geri gelsinler mi yoksa orada mı kalsınlar mı?" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Putin'in Lukaşenko'nun sözleri karşısında tepki vermemesi ve koltuğunda yaptığı hareketler kısa sürede gündem oldu. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada paylaşılırken, birçok kişi 'Putin'in Lukaşenko karşısında sıkıldığını, onu kaale almadığını hatta bu sözler karşısında söyleyecek söz bulamadığını' öne sürdü.

YORUMLAR
500
Rusya, kısmi seferberlik kararı sonrası ülkeden kaçmaya çalışanları durdurmak için Gürcistan sınırına asker yığdı Rusya, kısmi seferberlik kararı sonrası ülkeden kaçmaya çalışanları durdurmak için Gürcistan sınırına asker yığdı ABD'yi kızdıracak adım! İstihbarat bilgilerini sızdıran isme Rusya vatandaşlığı verildi ABD'yi kızdıracak adım! İstihbarat bilgilerini sızdıran isme Rusya vatandaşlığı verildi

Aleksandr Lukaşenko, Vladimir Putin, Belarus, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Putin, Lukaşenko konuşurken şekilden şekle girdi! Sohbet görüntüleri sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika


Son Dakika
16:08 Putin, Lukaşenko konuşurken şekilden şekle girdi! Sohbet görüntüleri sosyal medyada gündem oldu
16:02 Bitcoin'de yükseliş sürüyor! 20 bin dolar seviyesini aştı
15:56 Acılı babaanne cesedi derin dondurucuda bulunan küçük Nazlı'ya yapılan işkenceyi bağırarak anlattı
15:54 Antalya'da yaya köprüsünden ıramağa atlayan şahıs, tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi
15:57 MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı markette silahlı saldırıya uğradı! Kafasından vuruldu
15:47 Eski Yunan Cumhurbaşkanı Pavlopulos'dan, skandal tehdit! Türkiye'yi Tripoliçe Katliamı üzerinden uyardı
15:46 Sanatçı Umut Akyürek gençlik fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı, görenler mest oldu!
15:37 Bursaspor'dan olaylı Amed Sportif maçında yaşananlara tepki: Bundan sonrası herkesin problemi
15:27 Derbi öncesi Fenerbahçe taraftarını üzecek haber! Sarı lacivertli taraftarlar Vodafone Park'a alınmayacak
15:08 Antalya'da gizemli cinayet: Aracında boğazı kesilmiş şekilde bulunan adamın milyonlarını çalıp kayıplara karıştılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2022 16:23:30. #1.12#
SON DAKİKA: Putin, Lukaşenko konuşurken şekilden şekle girdi! Sohbet görüntüleri sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement