Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e ağır tepki: Gerçekle bağını kaybetti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in dün, NATO'nun doğu kanadındaki askeri varlığını güçlendireceğine yönelik açıklamalarını değerlendirdi.

"BİZE SALDIRANLAR HER ZAMAN HAK ETTİĞİNİ BULDU"

Lavrov, batının yaptığı açıklamaların 'histerik' olduğunu ifade ederek, "Batılı meslektaşlarımızın istisnasız 'askeri' çılgınlık içinde olduklarını görüyoruz. Sadece şunu konuşuyorlar, 'Onları cezalandıracağız', 'Saldıracaksınız', 'Cezalandıracağız, Ukrayna'yı kurtaracağız' gibi. Batı'nın içinde bulunduğu histerik ifadeleri okuyorsunuz. Biz kimseye saldırmadık, onlar hep bize saldırdı. Bize saldıranlar da her zaman hak ettiğini buldu" dedi.

"GERÇEKLE BAĞINI KAYBETTİ"

Söz konusu açıklamaları dikkate almadığını belirten Lavrov, "Stoltenberg'in gerçekle bağını kaybettiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"TALEPLERİMİZ KARŞILANMAZSA GEREĞİNİ YAPARIZ"

Ukrayna krizinden doğan gerilim, ülkeler ve NATO arasında artarak sürerken Lavrov dün de " Moskova'nın güvenlik talepleri karşılanmazsa gerekenin yapılacağını" belirtmişti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise buna karşılık, "ABD ve müttefiklerinin endişelerini Rusya'ya yazılı olarak ilettik. Rusya'ya cevabımız diyaloğa açık olduğumuzu gösteriyor. NATO da Rusya'ya ayrı bir yazılı yanıt verecek. Mektubun içeriğini açıklayamayacağız, Rusya'dan da aynı tavrı bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.