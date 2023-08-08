Rusya'nın vurduğu Donetsk bölgesinde 7 kişi öldü, 67 kişi yaralandı

Rusya, Donetsk bölgesinde düzenlediği saldırıda yerleşim yerlerini hedef aldı. Saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği, 67 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

YARALILARDAN 29'U POLİS MEMURU

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, saldırının Donetsk bölgesindeki Pokrovsk kentinde düzenlendiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pokrovsk'ta 07.00 itibariyle kurbanlar hakkında bilgi; 7 kişi hayatını kaybetti. 29 polis memuru, 7 kurtarma görevlisi ve 2 çocuk olmak üzere 67 kişi yaralandı. Gece, tekrarlanan bombardıman tehdidinin yüksek olması nedeniyle çalışmaları askıya almak zorunda kaldık" denildi.

ENKAZ ALTINDA KALAN YOK

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, enkaz altında kalan kimsenin olmadığını bildirdi.