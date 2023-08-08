Rusya'nın vurduğu Donetsk bölgesinde 7 kişi öldü, 67 kişi yaralandı - Son Dakika
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Rusya'nın vurduğu Donetsk bölgesinde 7 kişi öldü, 67 kişi yaralandı

08.08.2023 11:06

Rusya'nın Donetsk bölgesinde düzenlediği saldırı sonucunda 7 kişi hayatını kaybetti, 67 kişi yaralandı.

Rusya, Donetsk bölgesinde düzenlediği saldırıda yerleşim yerlerini hedef aldı. Saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği, 67 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Rusya, Donetsk bölgesine saldırı düzenledi! 7 kişi öldü, 67 kişi yaralandı

YARALILARDAN 29'U POLİS MEMURU

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, saldırının Donetsk bölgesindeki Pokrovsk kentinde düzenlendiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pokrovsk'ta 07.00 itibariyle kurbanlar hakkında bilgi; 7 kişi hayatını kaybetti. 29 polis memuru, 7 kurtarma görevlisi ve 2 çocuk olmak üzere 67 kişi yaralandı. Gece, tekrarlanan bombardıman tehdidinin yüksek olması nedeniyle çalışmaları askıya almak zorunda kaldık" denildi.

Rusya, Donetsk bölgesine saldırı düzenledi! 7 kişi öldü, 67 kişi yaralandı

ENKAZ ALTINDA KALAN YOK

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, enkaz altında kalan kimsenin olmadığını bildirdi.

Rusya, Donetsk bölgesine saldırı düzenledi! 7 kişi öldü, 67 kişi yaralandı
Rusya, Donetsk bölgesine saldırı düzenledi! 7 kişi öldü, 67 kişi yaralandı
Kaynak: DHA
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İçişleri Bakanlığı, Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya'nın vurduğu Donetsk bölgesinde 7 kişi öldü, 67 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya'nın vurduğu Donetsk bölgesinde 7 kişi öldü, 67 kişi yaralandı - Son Dakika
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