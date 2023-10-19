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Rusya, Gazze'ye insani yardım gönderiyor - Son Dakika

Rusya, Gazze'ye insani yardım gönderiyor

Son Güncelleme: 19.10.2023 11:55

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM), İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze'ye gıda malzemelerini içeren 27 tonluk insani yardımın yola çıktığını duyurdu. Yardım, un, şeker, pirinç ve makarna gibi gıda malzemelerini içermektedir. Yardım, Moskova'daki Ramenskoye Havaalanı'ndan kalkış yapacak olan IL-76 tipi askeri kargo uçağıyla Mısır Kızılay'ına teslim edilecek ve oradan Gazze'ye ulaştırılacaktır.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM), İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze'ye gıda malzemelerini içeren 27 tonluk insani yardımın yola çıktığını duyurdu.

EMERCOM'dan yapılan açıklamada, yardımın un, şeker, pirinç ve makarna gibi gıda malzemelerini içerdiği ifade edildi. IL-76 tipi askeri kargo uçağının, Moskova'daki Ramenskoye Havaalanı'ndan kalkış yaptığı, Mısır'daki El- Ariş Havaalanı'na iniş yapacağı, Gazze'ye ulaştırılmak üzere Mısır Kızılay'ına teslim edileceği aktarıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Rusya, Gazze'ye insani yardım gönderiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya, Gazze'ye insani yardım gönderiyor - Son Dakika
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