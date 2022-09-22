Rusya ile Ukrayna'nın esir takası dün gece Türkiye'de gerçekleşti! Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti - Son Dakika
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Rusya ile Ukrayna'nın esir takası dün gece Türkiye'de gerçekleşti! Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

22.09.2022 08:28

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, dün gece saatlerinde Türkiye'de sürpriz bir esir takası gerçekleşti. 10'u yabancı 300 savaş esiri takas edilirken Ukrayna lideri Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arabuluculuk çabaları sebebiyle teşekkürlerini sundu.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik ilan etmesiyle birlikte farklı bir boyut kazanırken dün gece dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

300 ESİRİN TAKASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Rusya ile Ukrayna hiç beklenmedik bir şekilde 10'u yabancı 300 savaş esirinin takasını gerçekleştirdi. Hakkında idam kararı çıkan İki İngiliz ve bir Faslının da olduğu esir takasında 3 İngiliz daha, iki ABD'li bir Hırvat ve bir İsveçli de serbest bırakıldı.

Fotoğraflar dün gece Türkiye'de çekildi! Rusya ile Ukrayna arasında esir takası gerçekleşti

TÜRKİYE'NİN ÇABALARI NETİCE VERDİ

Putin'in dün sabah saatlerinde kısmi seferberlik ilan etmesinden saatler sonra gelen esir takasının zamanlaması ve boyutu uluslararası kamuoyunda büyük şaşkınlık yaratırken, Türkiye'nin arabuluculuk çabaları sonucunda bu neticeye erişildiği de kaydedildi.

ESİR DÜŞEN 215 UKRAYNALI SERBEST KALACAK

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın yardımıyla esir takasının gerçekleştiğini açıklarken bir süredir bu konunun gündemde olduğunu ve gergingörüşmelerin yaşandığını söyledi. Anlaşma kapsamında çoğu Mariupol'ün düşmesiyle esir düşen 215 Ukraynalının serbest kalacağı da açıklandı.

Fotoğraflar dün gece Türkiye'de çekildi! Rusya ile Ukrayna arasında esir takası gerçekleşti

"BU ÜLKEMİZ İÇİN BİR ZAFER"

Bunun karşılığında ise Ukrayna, 55 Rus vatandaşını ve Moskova yanlısı Ukraynalılarla birlikte Viktor Medvedçuk'u iade etme kararı aldı. Sözcü'nün haberine göre Putin'in müttefiki Yaşam İçin Muhalefet Partisi'nin Başkanı olan ve vatana ihanetle suçlanan Medvedçuk'un takası uluslararası kamuoyunda dikkat çekti. Zelenski bir konuşma yaparak, "Bu açıkça ülkemiz ve bütün toplum için bir zafer. Önemli olan 215 ailenin sevdiklerini güvende ve evde görebilecek olması" dedi.

5 KIDEMLİ UKRAYNALI KUMANDAN TÜRKİYE'DE KALACAK

Zelenski ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Zelenski, Azov taburundan 5 kıdemli Ukraynalı kumandanın savaş bitene kadar Türkiye'de kalacağını da dile getirdi. Zelenski, "Bu beş kişiyi serbest bırakmak için uzun ve zor bir mücadele verdik" dedi. Bu kişilerin Denys Prokopenko, Svyatoslav Palamar, Serhiy Volynsky olduğu öğrenildi.

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