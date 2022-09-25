Çin ile Hindistan Rusya Devlet Başkanı Putin'i sırtından hançerledi - Son Dakika
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Çin ile Hindistan Rusya Devlet Başkanı Putin'i sırtından hançerledi

25.09.2022 11:40

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, 7 ayı aşkın süredir hız kesmeden devam ederken, Rusya lideri Putin sahadaki durumun iç açıcı olmaması sonrası kısmi askeri seferberlik kararı aldı. Putin ayrıca, hafta içinde yapılan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da büyük bir darbe yedi. Küresel elitlerin dışladığı Rus liderin en güvendiği ülkelerin başında gelen ve müttefik olarak tanımladığı Çin ve Hindistan, Ukrayna'daki savaşı bitirmek için Putin'e çağrı yaptı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken, dikkat çekici bir detay uluslararası kamuoyunun gözünde ortaya çıktı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu hafta ülkede kısmi seferberlik ilan ederek hem ülkesinde hem de uluslararası kamuoyunda büyük bir endişe ve panik yaratırken, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ise farklı bir tablo oluştu.

ÇİN VE HİNDİSTAN'DAN ÇAĞRI

Putin'in en güvendiği ülkelerin başında gelen ve müttefik olarak adlandırılan Çin ve Hindistan, Ukrayna'daki savaşı bitirmek için çağrıda bulundu. Aylardır devam eden savaşta, hem Çin hem de Hindistan'dan yetkililer arabuluculuk çağrılarını yenilerken savaşın bitmesi için de harekete geçeceklerini duyurdu.

PUTİN İYİDEN İYİYE DIŞLANDI

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Rusya üzerinde baskı devam ederken, Çin de dahil olmak üzere hiçbir ülkenin Moskova yönetimine destek vermemesi, "Putin iyice dışlandı" yorumlarının yapılmasına neden oldu. Hafta içinde Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, iki ülkeye seslenerek savaşın bitmesini istemiş ve "Çin, bütün barışçıl çözümler için çabaları destekliyor" demişti. Wang ayrıca New York'ta Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ile de görüşmüş ve bu temas savaşın başladığı günden beri ilk görüşme olarak dikkat çekmişti.

HİNDİSTAN: BİZ BARIŞIN YAYINDAYIZ

Öte yandan, ABD ile yakın ilişkisi olan ama savunma sanayi konusunda uzun yıllardır iş birliği yapan Hindistan'dan da benzer tonda bir açıklama geldi. Hindistan Dışişleri Bakanı Surahmanyam Jaishankar da, "Bizim hangi tarafta durduğumuz sık sık soruluyor. Biz barışın yanındayız ve bu krizden çıkmak için diyalog ve diplomasinin yanındayız" dedi.

TEK DESTEK MALİ'DEN GELDİ

Öte yandan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Rusya'ya şaşırtan bir destek geldi. Sözcü'de yer alan habere göre Mali'de geçiş dönemi başbakanı olarak atanan Albay Abdoulaye Maiga, Moskova ile verimli bir iş birliği içerisinde olduğunu duyurdu. Mali, Rusya'nın paralı askerleri Wagner grubunun ülkede görev yapmasına izin vermişti.

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Son Dakika Dünya Çin ile Hindistan Rusya Devlet Başkanı Putin'i sırtından hançerledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin ile Hindistan Rusya Devlet Başkanı Putin'i sırtından hançerledi - Son Dakika
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