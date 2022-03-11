Rusya, İtalya'ya ödünç verdiği sanat eserlerini geri istedi - Son Dakika
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BBC

Rusya, İtalya'ya ödünç verdiği sanat eserlerini geri istedi

11.03.2022 04:01
Rusya, İtalya'ya ödünç verdiği sanat eserlerini geri istedi

Rusya Kültür Bakanlığı, İtalya'daki müzelere ödünç verdikleri sanat eserlerinin iadesini istedi.

Rusya Kültür Bakanlığı, İtalya'daki müzelere ödünç verdikleri sanat eserlerinin iadesini istedi. İtalya basını, bu talebi Rusya'nın Ukrayna işgalinin ardından alınan yaptırım kararları ve tepkilere "misilleme" olarak yorumladı.

Dünyanın en büyük müzelerinden olan St Petersburg'daki Hermitage Müzesi'nin Müdürü Mikhail Borisoviç Piotrovsky, İtalya'daki iki müzeye bir mektup yazarak, ödünç verdikleri eserleri ay sonuna kadar geri istediklerini bildirdi.

Hermitage Müdürü, Milano kentindeki Palazzo Reale ve Gallerie d'Italia müzelerine gönderdiği mesajda şöyle yazdı:

"Rusya Kültür Bakanlığı'nın kararına göre ödünç olarak yurtdışına gönderilen tüm eserlerin Rusya'ya iade edilmesi gerekiyor. Hermitage bir devlet müzesi olarak Kültür Bakanlığı'na bağlıdır… Bu kararın sizin için büyük üzüntü ve sıkıntı yaratacağını tahmin ediyorum ve anlayışla karşılayacağınızı umuyorum."

Picasso, Tiziano ve Canova da var

Hermitage Müzesi'nin Milano'daki müzelere ödünç olarak yolladığı eserler arasında İtalyan heykeltıraş Antonio Canova'nın bir heykeli ve İtalyan ressam Tiziano'nun bir tablosu da yer alıyor.

Basındaki haberlere göre Rusya Kültür Bakanlığı'nın iadesini talep ettiği eserler arasında ayrıca, Roma'da Fendi Vakfı'nın düzenlediği Picasso sergisinde yer alan "Genç Kadın" isimli tablo da var.

Gallerie d'Italia'daki serginin 27 Mart'ta bitmesi planlanıyordu ancak Palazzo Reale'deki sergi 5 Haziran'a, Roma'daki Fendi Vakfı'nın sergisi de 15 Mayıs'a kadar sürecek.

Rus oligarkların yatlarına el koyulmuştu

İtalya basını Rusya'dan gelen bu iade talebini "kültür savaşı", "misilleme", "İtalya-Rusya müzeleri arasında meydan okuma" gibi ifadelerle duyurdu.

Haberlerde, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi nedeniyle Avrupa Birliği'nin aldığı yaptırım kararları ve tepkisel eylemler de hatırlatıldı.

AB'nin yaptırım kararlarına dahil ettiği Rus oligarkların bazılarının yatlarına ve villalarına İtalya'da el koyulmuştu.

Milano'daki bir üniversitenin de bir Dostoyevski kursunu iptal etme girişimi olmuş, ancak bu adım yoğun tepkiler üzerine geri çekilmişti.

Rusya hükümeti hafta başında bir "dostane olmayan ülkeler" listesi yayımlamış ve bu listeye İtalya da dahil edilmişti.

Rusya Kültür Bakanlığı'nın ödünç verdiği sanat eserlerini geri istemesiyle ilgili olarak İtalya Kültür Bakanı Dario Franceschini bir açıklama yaptı.

Franceschini, söz konusu eserlerin İtalya'da devlet müzelerinde sergilenmediğini, dolayısıyla meselenin bakanlığın yetki alanına girmediğini söyledi. Öte yandan Bakan, "Fakat elbette sahibi bir eserin iadesini isterse, eser iade edilmelidir" dedi.

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Kültür Bakanlığı, Milano, İtalya, Rusya, Dünya, Son Dakika

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