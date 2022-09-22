Putin'in seferberlik kararını yorumlayan emekli İngiliz tümgeneralden şok iddia: Son 5 yılda orduda görev yapmış 2 milyon asker geri çağrılabilir - Son Dakika
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Putin'in seferberlik kararını yorumlayan emekli İngiliz tümgeneralden şok iddia: Son 5 yılda orduda görev yapmış 2 milyon asker geri çağrılabilir

22.09.2022 15:58

Rusya lideri Putin'in ilan ettiği kısmi askeri seferberliği sonucu 300 bin yedek askerin göreve çağırmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Emekli Tümgeneral Sean Bell'in, "300 bin, büyük sayı gibi görünüyor ama gerçekte Rusya son 5 yılda orduda görev yapmış 2 milyona kadar yedek askeri çağırabilir" ifadelerini kullanması büyük yankı uyandırdı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik çağrısı, İngiltere'de yankılandı. Sky televizyonunun canlı yayınında, Rus ordusunun Ukrayna savaşında içinde bulunduğu durum ve 300 bin askerin orduya çağrılması üzerinde duruldu.

"RUS ORDUSU UMUTSUZCA DAHA FAZLA İNSANA İHTİYAÇ DUYUYOR"

Emekli Tümgeneral Sean Bell, harita önünde yaptığı analizde, Moskova'nın açıklanandan daha fazla asker toplayabileceğini vurguladı. Bell, "Rus ordusu fena halde hırpalandı. Çok kötü durumdalar. Umutsuzca daha fazla insana ihtiyaç duyuyorlar" dedi.

"ZAMANLAMA AÇISINDAN GAYET AKILLICA"

Bu yüzden kısmi seferberlik seçeneğine başvurulduğunu söyleyen Bell, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin toplanmak üzere olmasının, Moskova'nın zamanlaması açısından "akıllıca" olduğunu anlattı. Bell, "Putin, bunu her zaman askeri güç gösterisi için fırsat olarak kullanıyor" ifadesini kullandı.

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"44 MİLYONLUK BİR ÜLKEYİ İŞGAL ETMEK İÇİN 190 BİN ASKER AZ"

Rus ordusunun, Ukrayna saldırılarını yaklaşık 190 bin askerle gerçekleştirdiğini dile getiren Bell, "44 milyonluk bir ülkeyi işgal etmek için askeri açıdan yetersiz. Savunma Bakanı Şoygu, 300 bin asker açıklaması yaptı. Düzenli ordudan yaklaşık 20 bin fazla. Anlamsız bir sayı değil." diye konuştu.

"DAHA İLERİ GİDERSENİZ ORDUDA GÖREV YAPAN 25 MİLYON RUS'A ULAŞIRSINIZ"

Eski İngiliz asker, Rusya'nın, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez seferber olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu: "300 bin, büyük sayı gibi görünüyor ama gerçekte Rusya son 5 yılda orduda görev yapmış 2 milyona kadar yedek askeri çağırabilir. Daha ileri giderseniz, herhangi bir zamanda orduda görev yapan 25 milyon Rus'a ulaşırsınız."

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SON DAKİKA: Putin'in seferberlik kararını yorumlayan emekli İngiliz tümgeneralden şok iddia: Son 5 yılda orduda görev yapmış 2 milyon asker geri çağrılabilir - Son Dakika
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