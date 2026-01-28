Rusya'nın başkenti Moskova'da gece yarısı büyük patlama - Son Dakika
Dünya

Rusya'nın başkenti Moskova'da gece yarısı büyük patlama

Rusya'nın başkenti Moskova'da gece yarısı büyük patlama
28.01.2026 10:49  Güncelleme: 10:59
Rusya\'nın başkenti Moskova\'da gece yarısı büyük patlama
Rusya'nın başkenti Moskova'nın güneydoğusunda bir elektrik trafo istasyonunda gece saatlerinde meydana gelen patlama gökyüzünü aydınlatırken, çevrede elektrik kesintileri yaşandı; patlamanın nedeni hakkında resmi açıklama yapılmadı.

Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında bir elektrik trafo istasyonunda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından bölgede geniş çaplı elektrik kesintileri ve paniğe neden olan ışıklar görüldü. Olayın arkasındaki neden netleşmezken, yerel kaynaklar olayı güçlü bir infilak şeklinde aktardı.

GECE YARISI GÖKYÜZÜ AYDINLANDI

Birden fazla Rus Telegram kanalı ve sosyal medya paylaşımlarına göre, patlama Moskova'nın güneydoğu çevresindeki Lyublino trafo istasyonunda meydana geldi. Parlak ışıklar gece gökyüzünü aydınlatırken, olayın ardından çevredeki bazı bölgelerde elektrikler kesildi.

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Görgü tanıkları, gece saatlerinde ani bir parıltı ve ardından güçlü bir patlama sesi duyduklarını belirtirken, dumanın trafo merkezinin üzerinden yükseldiği görüntüler paylaşıldı. Bazı yerel Telegram kanallarına göre, yaşananın trafo merkezinin teknik arızası değil olası bir saldırı olabileceği spekülasyonları ortaya çıktı.

RESMİ BİR AÇIKLAMA YOK

Resmi makamlar veya acil durum ekipleri şu aşamada patlamanın nedeni, hasarın boyutu ve olası yaralanma ya da can kaybı hakkında henüz net bir açıklama yapmadı. Olay yerine itfaiye ve acil müdahale ekiplerinin sevk edildiği bildiriliyor.

ELEKTRİK ALTYAPISI OLDUKÇA ESKİ

Trafo merkezlerindeki bu tür patlamalar, Moskova'da elektrik altyapısının hafta içinde yaşadığı benzer olaylara bir yenisini ekledi; geçmiş raporlarda da trafo yangınları ve kesintiler kent sakinleri arasında paniğe yol açmıştı

Rusya'nın başkenti Moskova'da gece yarısı büyük patlama

Rusya'nın başkenti Moskova'da gece yarısı büyük patlama
